«Пришла вся исцарапанная». Таинственно пропавшая девушка нашлась. Где она была
Пропавшая в Некрасовском 21-летняя девушка нашлась. Олеся Дебликова вернулась домой. Точнее, её вернули.
Девушки не было три дня. Родственники переживали — из-за своих особенностей Олеся могла попасть в беду. Где она была три дня и как пришла обратно, рассказала её сестра.
— Олеся заблудилась и почти два дня ходила босиком по лесу, звала на помощь. Чуть не утонула, вся промокла, — рассказала сестра девушки Анастасия.
На третий день Олеся вышла к дороге. Здесь её подобрал водитель и привёз в Некрасовское домой.
— Она пришла вся исцарапанная, ноги побитые, искусанная комарами, — говорят родственники.
Но семья рада одному — Олеся вернулась живой.