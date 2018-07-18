За Олесю боялись все родственники

Пропавшая в Некрасовском 21-летняя девушка нашлась. Олеся Дебликова вернулась домой. Точнее, её вернули.



Девушки не было три дня. Родственники переживали — из-за своих особенностей Олеся могла попасть в беду. Где она была три дня и как пришла обратно, рассказала её сестра.



— Олеся заблудилась и почти два дня ходила босиком по лесу, звала на помощь. Чуть не утонула, вся промокла, — рассказала сестра девушки Анастасия.



На третий день Олеся вышла к дороге. Здесь её подобрал водитель и привёз в Некрасовское домой.



— Она пришла вся исцарапанная, ноги побитые, искусанная комарами, — говорят родственники.



Но семья рада одному — Олеся вернулась живой.

