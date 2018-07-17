Дорогу — мотоциклам

В эту субботу в Ярославле пройдёт больлшой мотофестиваль — Moto Family Days.



В этот день в городе ограничат движение. Не проехать будет на участке Которосльной набережной (нижний ярус) от улицы Подзеленье до Стрелки с 07:00 до 14:00, на участке Которосльной набережной от улицы Володарского до улицы Чайковского с 07:00 часов до 22:00.



Не проехать будет и на велосипеде.



— Временно прекращается движение велосипедистов на Волжской набережной (нижний, средний ярусы) от Арсенальной башни до Стрелки, Которосльной набережной от Стрелки до улицы Подзеленье с 07:00 до 14:00, на Которосльной набережной (нижний ярус) от дома № 14 по площади Богоявления до парка Тысячелетия с 07:00 часов до окончания мероприятия, — рассказали в мэрии Ярославля.

