Известный ярославский блогер Данила Грибов проехал полстраны и снял красивое видео про города России. На поезде из Ярославля Данила доехал до Лабытнанги. А оттуда на пароме через реку Обь до Салехарда. Всё снимал с квадрокоптера. Получилось видео, которое захватывает дух.



— За это время мы посетили много объектов и городов. При просмотре можно чуть-чуть вдохновиться севером России и побывать с нами на объектах, — написал на своей страничке Данила.

