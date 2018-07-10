От Ярославля до Салехарда: известный блогер заснял города России с квадрокоптера
10 июля 2018 20:10
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Известный ярославский блогер Данила Грибов проехал полстраны и снял красивое видео про города России. На поезде из Ярославля Данила доехал до Лабытнанги. А оттуда на пароме через реку Обь до Салехарда. Всё снимал с квадрокоптера. Получилось видео, которое захватывает дух.
— За это время мы посетили много объектов и городов. При просмотре можно чуть-чуть вдохновиться севером России и побывать с нами на объектах, — написал на своей страничке Данила.
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