Андроник и Валентина погибли в аварии в Псковской области

Страшная авария в Псковской области унесла жизни двоих молодых людей. Андронник Парфёнов ехал в машине в девушкой Валентиной.



- Вечная память. Андроник и Валентина погибли вчера на дороге домой, - написал на своей странице в «Фейсбуке» священник отец Александр, папа погибшего юноши.



Всё случилось в Новосокольническом районе в 17:57 8 июля.

- Произошло тройное ДТП, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.



Автомобиль «Ниссан», в котором ехали молодые люди выехал на встречку и врезался в фуру «Сканиа», а затем в «Форд». В результате аварии 24-летний Андроник погиб на месте, Валентина скончалась в больнице.



Машина, в которой ехали молодые люди, врезалась в фуру

- Отпевание в среду в 11 часов в Яковлевском храме, - рассказал Александр Парфёнов.



Редакция приносит соболезнования родным и близким Андроника и Валентины.

