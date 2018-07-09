Авария произошла в 8:15

Сегодня утром возле Лесных полян на дороге в сторону Резинотехники произошло серьёзное ДТП. В 8:15 столкнулись ВАЗ-2109 и «Ниссан».

Как рассказали очевидцы, «девятка» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан». От удара «Ниссан» выбросило с дороги, а ВАЗ буквально разорвало. Водителя «девятки» выбросило на дорогу, мужчина лежал без сознания, медики оказывали помощь прямо на месте.

В машинах в момент аварии ехали только водители. К счастью, обошлось без жертв, 31-летний водитель ВАЗа и 38-летний водитель «Ниссана» в больнице.



— В аварии пострадали два человека, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Водителя ВАЗа выбросило из машины

«Девятку» видели за несколько часов до аварии на Резинотехнике. По словам свидетелей, водитель вёл себя неадекватно и чуть не влетел в гаражи.





— Я в шесть утра ехал по Лебедева, эта машина с Ранней мчала и чуть в гаражи не влетела, — написал Виктор Куликов в группе «Подслушано на Резинотехнике» в соцсети «ВКонтакте».

