Авария произошла в 8:15
Авария произошла в 8:15

Сегодня утром возле Лесных полян на дороге в сторону Резинотехники произошло серьёзное ДТП. В 8:15 столкнулись ВАЗ-2109 и «Ниссан». 

Как рассказали очевидцы, «девятка» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан». От удара «Ниссан» выбросило с дороги, а ВАЗ буквально разорвало. Водителя «девятки» выбросило на дорогу, мужчина лежал без сознания, медики оказывали помощь прямо на месте. 

В машинах в момент аварии ехали только водители. К счастью, обошлось без жертв, 31-летний водитель ВАЗа и 38-летний водитель «Ниссана» в больнице.

— В аварии пострадали два человека, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Водителя ВАЗа выбросило из машины
Водителя ВАЗа выбросило из машины

«Девятку» видели за несколько часов до аварии на Резинотехнике. По словам свидетелей, водитель вёл себя неадекватно и чуть не влетел в гаражи. 


— Я в шесть утра ехал по Лебедева, эта машина с Ранней мчала и чуть в гаражи не влетела, — написал Виктор Куликов в группе «Подслушано на Резинотехнике» в соцсети «ВКонтакте».