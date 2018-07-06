Малыш пока боится отойти от мамы

Сегодня в ярославском зоопарке показали маленьких новорожденных дикобразов. Потомство родилось у пары дикобразов Пятнышка и Колючки 19 июня и только теперь мама с папой позволили на него посмотреть.

Один малыш из трёх особенный — альбинос. У него отсутствует пигмент меланин. Видимо, семейство особенное — в начале марта в этой семье уже появлялся такой детеныш.

Немного напуган таким вниманием к себе



Белый дикобразик отлично чувствует себя в окружении своих сородичей. Только от матери далеко не рискует отходить.

В этом семействе не в первый раз появляются белые малыши



Также, посетителям зоопарка показали и детёнышей носухи.



У носухи юбилей — ей ровно месяц



— Им исполнился ровно месяц. Сначала малыши питались молочком с пальца работников, сейчас пьет из соски. Он не живёт вместе с родителями, новой семьёй стали мы, — рассказал Николай Потапов, заведующий отделом зооэкзотариум.

