Берег стал помойкой

В Ярославле создали новое экологическое движение «Экодесант». Во Дворце молодежи прошло их первое организационное собрание.

В регионе проблема с мусором в последнее время — одна из главных, так что власти считают — дополнительные силы в уборке территорий просто необходимы.

— Концепция новой экологической политики предусматривает участие в решении вопросов охраны окружающей среды большого количества людей, вне зависимости от их возраста или статуса, — говорит губернатор Дмитрий Миронов. — Внести свой вклад в этот процесс может любой желающий. При формировании концепции мы готовы выслушать различные мнения, а при ее реализации надеемся на поддержку всех жителей области. Участие в экологических субботниках, акциях, повседневное бережное отношение к природе — это то, что может сделать для сохранения своего края каждый. Только общими усилиями мы сможем добиться того, чтобы Ярославская область стала экологически безопасным регионом.



Волонтеры «Экодесанта» будут бороться со стихийными свалками, приводить в порядок дворы, парки после массовых гуляний. Займутся и местами, где частные «праздники» проходят каждый день. Активисты решили убрать весь мусор с берега Которосли. А убирать там есть что — все кусты у реки завалены пивными банками и бутылками.



Здесь, похоже, устраивают бурные пьянки

Всё по мусорной теме в Ярославле.

— В нашем движении уже десятки ярославских студентов, и мы будем рады всем желающим, готовым объединиться в борьбе за экологию, — позвала всех активистка «Экодесанта» София Автономова. — Помощь добровольцев в этой сфере необходима. Тем более, что по предложению президента нашей страны 2018 год объявлен Годом волонтера.



Люди совсем за собой не убирают

Также волонтёры обещали привести в порядок и пешеходную часть проспекта Ленина.

