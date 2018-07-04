Луну закроет полностью

27 июля лучше уехать за город или забраться куда-нибудь повыше: в этот день будет очень редкое событие — полное лунное затмение. Уникально оно тем, что Луна пройдёт через тень Земли. А это бывает раз в сто лет. Так нам рассказали в ярославском планетарии.



— Ожидается, что Луна будет тёмно-красной или даже кроваво-красной. Редко бывает такое, что Луну закрывает полностью, потому что свет отражается от земли. Но в этот раз, может, получится увидеть полное лунное затмение, — рассказал заместитель директора по научной части ярославского планетария Николай Перов.



Лунное затмение можно будет наблюдать с 22:00 и до часу ночи. Никаких специальных приспособлений для этого не потребуется.



— В это же время будет ещё одно редкое явление: Марс приблизится к Земле. Обычно он находится на расстоянии 250 миллионов километров, а на этот раз будет на расстоянии 58 миллионов километров. Такое бывает раз в 16 лет. У нас в планетарии будут сеансы. Можно будет посмотреть на Луну, а над ней будет ярко светить Марс, — рассказал Николай Перов.



Чтобы наверняка увидеть лунное затмение, горизонт должен быть чистым, поскольку в этот вечер и сама Луна будет очень низко над горизонтом. Поэтому лунное затмение наверняка увидят те, кто будет за городом или те, кто живёт на последних этажах высотных домов.

