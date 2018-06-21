На сайте объявления о работе есть совершенно разные варианты

Пока в правительстве пугают повышением возраста выхода на пенсию (а ярославцы этому всеми силами противятся и даже собираются митинговать), мы пошли на сайт поиска работы Зарплата.ру, чтобы посмотреть - а будет где работать-то, когда прежний пенсионные возраст уже наступит, а запланированный властями ещё нет. Многие ведь переживают, что после 55 вообще трудно найти работу. Оказалось, работа есть! Мы сделали топ-10 лучших вакансий Ярославля для активных (недо)пенсионеров.





1.Воспитатель в детский сад



Отличный выбор для тех, кто любит детей. В детский сад № 29 на улице Ляпидевского, 7а с легкостью примут на работу пенсионера с педагогическим образованием. Заработать можно 15-20 тысяч рублей.





2.Помощник в архив



Неплохо можно подзаработать на должности помощника архивариуса. За полный рабочий день вам могут заплатить от 23 600 рублей до 24 500 рублей.





3.Таксист





Яндекс.Такси предлагает пенсионерам неплохой заработок с гибким графиком. Работодатель гарантирует зарплату от 40 000 до 80 000 рублей.





4.Охранник



На мини рынки в Брагино ищут охранников. График работы — сутки через трое или сутки через двое, зависит от желания. Работодатель предлагает 1500 рублей за день и аванс в конце каждого месяца.





5.Тайный покупатель



Все, что от вас требуется — прикидываться тайным покупателем и следовать сценарию начальства. Главное — иметь при себе телефон, в котором есть нормальная камера и диктофон. За один такой визит вам заплатят 300 рублей. При этом занятость обещают на 10-20 минут за одну проверку.





6.Уборщица в бассейн в Заволжском районе



Работодатель обещает зарплату от 5 000 до 11 000 рублей и гибкий график работы. Главное требование — уборка раздевалок и душевых.





7.Оператор колл-центра



Онлайн-банк приглашает на работу операторов на дому для обзвона клиентов. Обещают от 28 000 до 45 000 рублей. Опыт не имеет значения. Но работа не менее 25-30 часов в неделю.





8.Сортировщик бумажной продукции



Набирают сотрудников без опыта работы. Зарплату обещают 12 800 рублей. График работы сортировщика — будни, с пяти утра до двух дня.





9.Продавец-кассир



Супермаркет набирает сотрудников на работу в разных районах города. Зарплату предлагают от 18 000 до 23 000 рублей. Выплата два раза в месяц. Занятость неполная: два через два или пять через два.





10.Старшая медицинская сестра



Детский сад № 130 на улице Е. Колесовой, 64 ищет пенсионеров с медицинским образованием. Возможно неполный рабочий день. Зарплата от 10 000 рублей.

