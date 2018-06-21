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В кинотеатре торгового центра «Аура» сейчас прозвучал «Код 1000» — сигнал, при котором надо оглядеться и приготовиться. Сигнал прозвучал три раза, после чего из кинотеатра начали эвакуировать всех зрителей.

— Около кинотеатра пахнет палёным, — сообщают с места корреспонденты 76.ru.

Зрители рассчитывают вернуться в кинотеатр. Но, видимо, получится не сразу.

Людей вывели на улицу

По первой информации, рядом с кинотеатром коротнула проводка, потому что что-то затопило.

Внутрь пока не пускают.

— Не эвакуация, а полный беспредел. Сами пошли во время просмотра фильма спрашивать не надо ли покинуть зал. Даже свет не включили! — написала в нашей группе «ВКонтакте» Евгения Ленц.

Видео из торгового центра:

20:12

В МЧС рассказали, что произошло и как все обстоит на данный момент:

— Поступил сигнал о том, что замкнуло проводку кулера на третьем этаже и сработали датчики пожарной сигнализации, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области. — Сильного пожара не было. Торговый центр мог справиться подручными средствами. Но вызвал службу спасения, приехали наши пожарные расчёты — потренировались заодно отрабатывать такие ситуации. Сейчас уже всё в порядке.

20:19

— Все открыто, кроме кинотеатра. Там намывают полы, — написала находящаяся в торговом центре Мария Федорова.