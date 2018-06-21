В торговом центре «Аура» трижды прозвучал «Код 1000»: посетителей срочно эвакуировали
В кинотеатре торгового центра «Аура» сейчас прозвучал «Код 1000» — сигнал, при котором надо оглядеться и приготовиться. Сигнал прозвучал три раза, после чего из кинотеатра начали эвакуировать всех зрителей.
— Около кинотеатра пахнет палёным, — сообщают с места корреспонденты 76.ru.
Зрители рассчитывают вернуться в кинотеатр. Но, видимо, получится не сразу.
По первой информации, рядом с кинотеатром коротнула проводка, потому что что-то затопило.
Внутрь пока не пускают.
— Не эвакуация, а полный беспредел. Сами пошли во время просмотра фильма спрашивать не надо ли покинуть зал. Даже свет не включили! — написала в нашей группе «ВКонтакте» Евгения Ленц.
Видео из торгового центра:
20:12
В МЧС рассказали, что произошло и как все обстоит на данный момент:
— Поступил сигнал о том, что замкнуло проводку кулера на третьем этаже и сработали датчики пожарной сигнализации, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области. — Сильного пожара не было. Торговый центр мог справиться подручными средствами. Но вызвал службу спасения, приехали наши пожарные расчёты — потренировались заодно отрабатывать такие ситуации. Сейчас уже всё в порядке.
20:19
— Все открыто, кроме кинотеатра. Там намывают полы, — написала находящаяся в торговом центре Мария Федорова.