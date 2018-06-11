|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В супермаркеты Ярославля завезли овощи будущего: люди присматриваются к огурцам с вечным сроком годности
11 июня 2018 14:45
7 245 4
В Ярославле на витринах сетевых супермаркетов появились огурцы из Ростовской области, которые не испортятся никогда. По крайней мере, так уверяет производитель.
— Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения, — говорится на этикетке на продукте. Там же указано, что хранить огурцы нужно при температуре от +10 до +14 °С и влажности от 85 до 90%.
К нам в редакцию фотографии прислали жители Брагино, которые увидели суперовощи в сетевом супермаркете на улице Труфанова.
— Я попереворачивала эти огурцы будущего и не нашла ни одной упаковки, в которой овощи были хорошего качества, — рассказала 26-летняя жительница Ярославля. — Другие к ним тоже присматривались, но при мне брали неохотно.
А ещё у супермаркетов появились в Ярославле конкуренты, которые продают черешню, клубнику и абрикосы. Мы накануне рассказывали о торговых палатках, расставленных по городу.
Фото: Александра Савельева, читатель 76.ru
Далее: Облава на дачников и любителей пикников: что силовики делают с ярославцами, которые жгут костры
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Сань, вот ты мне объясни,... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров