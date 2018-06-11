В супермаркеты Ярославля завезли овощи будущего: люди присматриваются к огурцам с вечным сроком годности

Многие посетители супермаркетов уже оценили новинку

В Ярославле на витринах сетевых супермаркетов появились огурцы из Ростовской области, которые не испортятся никогда. По крайней мере, так уверяет производитель.

— Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения, — говорится на этикетке на продукте. Там же указано, что хранить огурцы нужно при температуре от +10 до +14 °С и влажности от 85 до 90%.

К нам в редакцию фотографии прислали жители Брагино, которые увидели суперовощи в сетевом супермаркете на улице Труфанова.

На этикетке написано, как хранить огурцы, чтобы они не испортились никогда

— Я попереворачивала эти огурцы будущего и не нашла ни одной упаковки, в которой овощи были хорошего качества, — рассказала 26-летняя жительница Ярославля. — Другие к ним тоже присматривались, но при мне брали неохотно.

А ещё у супермаркетов появились в Ярославле конкуренты, которые продают черешню, клубнику и абрикосы. Мы накануне рассказывали о торговых палатках, расставленных по городу.