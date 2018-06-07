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Власти нашли виноватых в загрязнении реки у мусорного полигона «Скоково»
7 июня 2018 13:11
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Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области проверили экологическую обстановку в районе полигона «Скоково». Они заметили, что в районе деревни Порошино в реке Нора мутная вода. Стали разбираться и нашли виноватых. И оказалось, что река плохая вовсе не из-за сточных вод с полигона. Оказывается, что водоём стал грязным из-за аварии на коммуникациях «ТГК-2».
— Сейчас проводится расследование, в рамках которого установлены конкретные люди, причастные к повреждению коллектора «ТГК-2», — рассказал председатель комитета государственного надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — Виновным придётся заплатить штраф около 400 тысяч рублей и почистить за свой счёт реку.
А ещё в правительстве Ярославской области отметили, что с мусорного полигона «Скоково» течёт чистая вода и не портит реку.
— В мелиоративной канаве со стороны полигона течёт вода с естественной прозрачностью, без специфического запаха, — говорится в официальном сообщении региональных властей. — Признаков поступления сточных вод с территории полигона в реку Нора также не зафиксировано.
Это полностью противоречит тем данным, которые вспыли в расследовании журналиста и члена общественной палаты Людмилы Шабуевой. По её информации в Нору течет невероятное количество ядовитой жидкости.
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Фото: Данила Грибов
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