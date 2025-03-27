«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ

Полина Фёдорова

Терапевт Полина Федорова рассказала, как лечить ОРВИ без ущерба кошельку и здоровью Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Жители регионов России продолжают жаловаться на ОРВИ. На иммунитет россиян в частности оказывает влияние неустойчивая весенняя погода. При этом все по-разному борются с вирусами: кто бежит в аптеку за таблетками, кто запасается витамином С из природных источников. И каждый уверен, что именно так лечиться правильно.

Врач-терапевт Полина Федорова рассказала нашим коллегам из « ИрСити » , как лучше всего бороться с ОРВИ и объяснила, что эффективнее — аптечные препараты или брусничный морс. Далее — от первого лица.

Вирусы или бактерии?

Прежде всего, чтобы понимать, как эффективно лечиться, нужно различать вирусные и бактериальные острые респираторные заболевания (ОРЗ).

Вирусы являются внутриклеточными паразитами, они проникают в клетку и размножаются внутри нее . Бактерия же — это самостоятельная клетка , которая умеет прикрепляться к конкретным тканям, жить на них, выделять токсины, что и приводит к плохому самочувствию.

Соответственно, вирус и бактерия — это разные возбудители, а значит, и протекают заболевания по-разному.

Возбудителем классической ОРВИ является вирус. Температура при этом, как правило, не превышает 37–37,5 градуса, присутствует общая слабость, головная боль, слезотечение, отделение слизи, или попросту соплей — обычно они прозрачные.

Бактериальные инфекции характеризуются более яркой клинической картиной. Пациенты отмечают повышение температуры до 38–39 градусов, выраженную головную боль, отделение слизи и мокроты обычно с неприятным цветом. Исключения из правил и нетипичное течение болезни, конечно, возможны, но в основном она протекает именно так.

Эту разницу важно понимать, поскольку если инфекция вирусная, то лечить ее антибиотиками нет смысла, если же бактериальная, то тогда нужны именно они и другие препараты применять бессмысленно.

Противовирусные помогут?

Чаще всего мы сталкиваемся именно с вирусной инфекцией, или ОРВИ. Многие при первых признаках заболевания начинают принимать так называемые противовирусные препараты. Но здесь есть нюанс.

Механизм действия большой части лекарств, которые продвигаются на рынке как те, что способны бороться с вирусами при простуде, на самом деле другой. Это препараты неспецифического действия, которые модулируют работу иммунной системы и действуют не прицельно .

Повторю еще раз: эти препараты рекламируются как противовирусные, но противовирусными по факту не являются. Это препараты иммуномодулирующего действия, которые активируют иммунную систему. Они не борются прицельно с конкретным вирусом. Это факт, о котором нужно помнить. Полина Фёдорова врач-терапевт

Иммунная система человека, у которого нет тяжелых заболеваний вроде онкологии, ВИЧ и тому подобных, так устроена, что ей не нужна дополнительная стимуляция . Она и так запускается, когда в организм попадает вирус.

Препараты, о которых я говорю, могут быть эффективны, но для очень узкой категории пациентов с конкретными патологиями. Собственно, изначально их для этого и изобретали. Для здоровых людей это ненужная вещь.

Есть такое выражение: с таблетками человек болеет 7 дней, а без таблеток — неделю. На самом деле так и есть. Что вы будете покупать эти таблетки, что не будете, срок, в течение которого вы болеете, по сути, одинаковый. В лучшем случае с лекарствами вы выздоровеете, условно говоря, на два дня быстрее. Но стоит ли это того, чтобы тратить деньги и получать побочные эффекты? Полина Федорова врач-терапевт

Но не стоит впадать и в другую крайность, отрицая все противовирусные. Эффективные препараты этой категории существуют. Просто они всегда направлены на конкретный вирус, например на вирус герпеса.

Как лечить ОРВИ

По большому счету, если вы подхватили вирус, который выражается в небольшом недомогании с невысокой температурой, ничего особенного делать не нужно: организм справится сам.

Здесь достаточно симптоматического лечения: промывания носа, полоскания горла. Если нужно, то можно принимать сосудосуживающие капли, но не более трех-пяти дней, и отхаркивающее средства.

Самое главное — обеспечить себе отдых для восстановления (взять тот же больничный для этого) и обильное теплое питье. Польза от морсов заключается, к слову, в первую очередь именно в этом, хотя и витамин С предпочтительнее получать именно из продуктов питания, тех же ягод.

Кстати, по поводу витамина С. С одной стороны, он полезен, с другой — достаточно токсичен. Потому не стоит добавлять ударные дозы во время ОРВИ, особенно если это дешевые шипучие таблетки. Уж лучше выбрать классическую аскорбинку, в ней содержится нормальная доза витамина С. Полина Федорова врач-терапевт

Хотя в целом пользы от аскорбинки нормальному здоровому организму тоже мало, это скорее ностальгическая история родом из детства.

А что по антибиотикам?

Антибиотики нужны, как я уже говорила выше, при бактериальном характере ОРЗ. Запомните, что эти препараты может назначить только врач. Если не сработал антибиотик первой линии, назначают препараты второй и третий линий терапии.

Принимать антибиотики нужно строго в тех дозировках и в той продолжительности, что назначил врач. Просто так по своему разумению их использовать категорически нельзя, поскольку неконтролируемый прием этих препаратов в конце концов приводит к тому, что бактерии, с которыми они борются, становятся к ним невосприимчивыми.

Мы все живем в популяции и возбудители заболеваний передаем друг другу. У бактерий есть своя ДНК, это значит, что они умеют приспосабливаться тем условиям, в которых они находятся. За счет этого бактерии умеют вырабатывать резистентность к антибактериальным препаратам. Это их естественный механизм выживания. Полина Федорова врач-терапевт

Из-за «авторских» методик приема антибиотиков мы потеряли, например, азитромицин. Очень хороший был препарат, показывал эффективность за короткий курс — его можно было назначать по таблетке в течение трех дней. Соответственно, у него побочных эффектов было гораздо меньше. И по стоимости был выгоден. Но, к сожалению, из-за бездумного применения препарата во время пандемии коронавируса мы теперь стали к нему резистентными.

Что касается оригиналов антибиотиков и их более дешевых аналогов, то предпочтение лучше отдавать первым. Просто потому, что, как правило, у дженериков низкое качество сырья. Плюс запатентованные препараты проходят наибольшее количество клинических испытаний, исследований, а значит, с наибольшей долей вероятности он будет более эффективен и имеет меньше побочных эффектов.