Ярославцы сняли трёхминутный ролик о родном крае и поразили им всех больше, чем Дубай

Ролик ярославцев поразил международное жюри

Ярославцы потратили целый год, чтобы снять идеальный ролик про Ярославскую область. А затем поразить им всех на международном фестивале в Стамбуле, где видео о нашем крае понравилось всем даже больше, чем о Дубае и Каталонии.

— Все, что у нас было — это идея, огромное желание, ВАЗ-2112 («ласточка») и бабушкино (до сих пор живое) красное кресло. На воплощение потратили весь последний год. Съемки локаций начали с мая 2017-го, — рассказывает один из авторов ролика «Включи свою историю» Александр Дробжев. — Одной из главных трудностей было неизменное расположении Евгения (главного героя ролика) в кресле относительно камеры, также он должен был ходить с одной прической и не менять одежду. Часто приходилось выдумывать способы, как подобраться к нужному объекту, чтобы ракурс был наиболее привлекательным в наших условиях. Иногда было невозможно снять какую-то локацию в формате нашего видео.

Короткий ролик получился настолько захватывающим, что его невозможно не досмотреть до конца. Ребята умудрились вместить в него самые разные уголки Ярославской области, жителей края и их увлечения.