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Город

Дома в центре Ярославля сделают в два раза выше и облепят вертикальными парковками

28 мая 2018 12:20
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застройка, здания, реновация

Дома на проспекте Октября могут перестроить. Проект реновации домов 27, 29, 31 и 33 на градостроительном совете представила компания «ФОРА». Сейчас здания посёлка синтетического каучука, построенные в 1932–1934 годах, находятся в плачевном состоянии. Проект на совете единогласно поддержали, теперь компания проектирует планировку территории, включая не только квартал застройки, но и территории вокруг.

 — Мы считаем, что возможно и необходимо произвести реновацию объемно-пространственной компоновки данного квартала, чтобы он соответствовал современным потребностям населения, увеличить жилой городской фонд и повысить уровень комфорта в целом, — рассказал депутат областной думы Роман Фомичёв. — Проект предусматривает увеличение площадей в виде надстраиваемой ярусной части и соединяющего два средних корпуса объема. Все реализуется на собственном независимом несущем каркасе.

Сносить здания не собираются, их укрепят, восстановят и модернизируют. По мере удаления от проспекта Октября дома ступенями вырастут с трёх до восьми этажей, что вписывается в регламенты о допустимой этажности. На каждом ярусе кровли и террасы планируют эксплуатировать, например, как площадки для отдыха. Чтобы решить вопрос с парковкой, на торцевых фасадах домов, где нет окон, предлагают установить многоярусный автоматический вертикальный паркинг.

 — Жилой комплекс в составе существующих и надстраиваемых объёмов позиционируется как ультрасовременный объект, который станет настоящим примером реновационной архитектуры в Ярославле, демонстрирующий комплексный подход к развитию территорий, сочетающий все необходимое для комфортной жизни, — рассказал Роман Фомичёв.

В конце прошлой недели мэрия Ярославля утвердила застройку Твериц микрорайоном высоток.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Предоставлено компанией «ФОРА», Александра Савельева, Предоставлено компанией «ФОРА»
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