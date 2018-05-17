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Город

«Орёл и решка» в Ярославле: где побывали известные ведущие

17 мая 2018 14:16
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Ярославль афиша концерт, Орёл и решка

На прошлой неделе Ярославль стал местом съёмок популярного шоу о путешествиях «Орёл и решка». К нам в город приехали известные ведущие передачи певица и блогер Клава Кока и резидент «Камеди Клаб» Илья Соболев.

Приехав в Ярославль, ведущие традиционно подкинули монетку. С шиком погулял по Ярославлю Илья Соболев, а Клаве досталось на всё только сто долларов.

Известно, что Клава Кока успела за время съёмок побывать в самой красивой деревне России — селе Вятском, на «Текстиле» и в центре анимационного творчества «Перспектива».

— Популярный блогер и певица Клава Кока прогулялась по селу и нашим музеям и в одном из выпусков расскажет о своем путешествии, — анонсировали программу на странице «Вятский мужичок» в соцсети «ВКонтакте».

На «Текстиле» Клава заглянула на саундчек группы «Речеёк», даже сама спела с музыкантами и сыграла на гитаре.

В восторге от съёмочной группы были ребята из детской студии телевидения «Перспектива».

— Дети посмотрели, как работают федеральные съёмочные группы, — рассказала художественный руководитель центра анимационного творчества «Перспектива» Маргарита Нигибина. — Вся съёмочная группа очень хорошая, сама Клава — улыбчивая девушка. Она рисовала вместе с нашими ребятами в технике «ожившая живопись». Получилось у неё хорошо.

В студии Клава Кока рассказала, что город ей понравился.

А вот о том, что успел посмотреть в Ярославле Илья Соболев, почти ничего не известно. Резидента «Камеди Клаб» подловили только в «ДудкиБаре».

Цикл передач о городах России выходит на телеканале «Пятница» с 14 мая, на сайте программы заявлено, что передача про Ярославль выйдет в августе, но в режиме онлайн её можно будет посмотреть 16 июля.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Ксения Сульдина Текстиль/facebook.com, Вятский мужичок/VK.com, Юлия Самсоненко/facebook.com
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