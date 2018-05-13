В Ярославле пропал мужчина, его возвращения ждёт маленькая дочь

Владимира Грачёва разыскивают с 11 мая

Полицейские Дзержинского района разыскивают 32-летнего Владимира Грачёва. Мужчина ушёл из дома 11 мая, с тех пор его семья не знает, где он находится и что с ним случилось.

— На вид Владимиру 30 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, короткие русые волосы, — рассказали в полиции.

Мужчина был одет в зелёную куртку с капюшоном, чёрные брюки и чёрные кроссовки.

На странице в соцсети «ВКонтакте» у мужчины множество фотографий с женой и маленькой дочерью.

— Обожаю свою жену, — написано в статусе на странице Владимира. — Она та самая, ради кого хочется жить.

Всех, кто видел Владимира Грачёва после 11 мая, просят позвонить в полицию по телефонам 55-02-02, 02 или 102.

В конце недели в Ярославле разыскивали 11-летнего мальчика. Ребёнка нашли через сутки.