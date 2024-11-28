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Происшествия Водитель умер до приезда скорой: в Ярославле машина влетела в столб и загорелась. Видео

Водитель умер до приезда скорой: в Ярославле машина влетела в столб и загорелась. Видео

Первые подробности ДТП на Тутаевском шоссе

1 079
13 комментариев

ДТП произошло на Тутаевском шоссе в Ярославле

Источник:

В Ярославле в ночь на 28 ноября произошло смертельное ДТП на Тутаевском шоссе в районе дома № 58а в Дзержинском районе. Автомобиль «Киа» влетел в столб и загорелся.

— По предварительной информации, причиной аварии стало то, что 21-летний водитель не справился с управлением. Он скончался до приезда скорой помощи, — пояснили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Известно, что парня успели вытащить из салона до того, как машина сгорела. Но он не выжил.

Видео с места аварии

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Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Судя по кадрам с места аварии, удар пришелся на пассажирскую сторону. Серебристая легковушка полностью обгорела, стекла оказались выбиты. После аварии на заснеженной обочине остались бампер, осколки стекол и мелкие детали.

Обновление на 10:40 28 ноября.

Очевидцы аварии рассказали, что слышали два громких хлопка после аварии.

— Пожарные долго ехали, 20 минут. Хотя пожарная часть находится недалеко от места ДТП. Скорая приехала после полиции и пожарных, спасать уже некого было, — рассказала читательница 76.RU.

Пожар попал на видео

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ДТП Авария Погиб водитель МЧС Смертельная авария
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Комментарии
13
Гость
37 минут
На Тутаевском подобные мастера вождения и лихачи почти все столбы уже помяли. Это был его собственный выбор. Каждый день вижу подобных на дорогах, некоторых уже постоянно, и ведут себя тоже постоянно дерзко и по-хамски по отношению к другим участникам движения. Ждем дальнейшего самоочищения дорог.
Гость
39 минут
О покойнике либо хорошее, либо ничего.
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