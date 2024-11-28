Водитель умер до приезда скорой: в Ярославле машина влетела в столб и загорелась. Видео

В Ярославле в ночь на 28 ноября произошло смертельное ДТП на Тутаевском шоссе в районе дома № 58а в Дзержинском районе. Автомобиль «Киа» влетел в столб и загорелся.
— По предварительной информации, причиной аварии стало то, что 21-летний водитель не справился с управлением. Он скончался до приезда скорой помощи, — пояснили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
Известно, что парня успели вытащить из салона до того, как машина сгорела. Но он не выжил.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Судя по кадрам с места аварии, удар пришелся на пассажирскую сторону. Серебристая легковушка полностью обгорела, стекла оказались выбиты. После аварии на заснеженной обочине остались бампер, осколки стекол и мелкие детали.
Обновление на 10:40 28 ноября.
Очевидцы аварии рассказали, что слышали два громких хлопка после аварии.
— Пожарные долго ехали, 20 минут. Хотя пожарная часть находится недалеко от места ДТП. Скорая приехала после полиции и пожарных, спасать уже некого было, — рассказала читательница 76.RU.