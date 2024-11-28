«Сапог подплавило»: ярославцы не знают, куда деться от горячих печек в автобусах

Места рядом с печками порой остаются пустыми даже в час пик Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, читатель 76.RU











С приходом холодов в ярославских автобусах возникла новая проблема — слишком горячие печки в салонах.

— Ехала в автобусе № 57. Печка была настолько горячая, что на кресле, под которым она установлена, никто не мог сидеть, хотя в салоне было битком народа. Жар стоял такой, что ощущалось даже в метре-двух, — рассказала порталу 76.RU читательница Елена Смирнова.

Похожая жалоба 25 ноября появилась в группе «Подслушано в Ярославле».

— Куда жаловаться на печку, включаемую на полную в автобусе? В прошлый раз ехал — сапог резиновый подплавило. Настолько сильно включают, — написал ярославец.

Мы обратились за комментарием в Министерство дорожного и транспорта Ярославской области, которое отвечает за работу общественного транспорта.

— Создание комфортных условий — прямая обязанность как перевозчика в целом, так и каждого конкретного водителя. По нормативам температура в салоне должна быть не менее +12 градусов и не более +25 градусов. При необходимости пассажиры могут обратиться к водителю для регулирования температурного режима. Однако это нужно делать только на остановочных пунктах, чтобы не отвлекать водителя во время движения, — пояснили в правительстве.

В министерстве также отметили, что контрольно-ревизорская служба ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» регулярно проводит проверки на соответствие температурного режима. Для этого используют специальные приборы. При выявлении нарушений составляется акт и применяются штрафные санкции.