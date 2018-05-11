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В Ярославле на площади Юности появился большой шатёр: что будет
11 мая 2018 16:41
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В Ярославле на площади Юности появилась новая конструкция. Вид какой-то неопрятный, да и стоит прямо на газоне. Мы спросили у мэрии Ярославля, что хотят сделать строители.
— Это будет детское кафе. Всё будет сделано красиво, на газоне кафе стоять не будет, мы поставим его на бетонные плиты, — рассказали в мэрии Ярославля.
Кафе будет готово к Дню Города.
Конструкция, кстати, очень напоминает шатёр-ресторан, который поставили в Новый год на Советской площади.
Фото: Александра Савельева
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