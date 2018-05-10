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Город

Сократят так, что все останутся: в муниципалитете рассказали схему экономии бюджета

10 мая 2018 16:11
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сокращение, муниципалитет, Ярославль

В муниципалитете Ярославля грядут сокращения. Правда, не среди депутатов, а в аппарате, обслуживающем работу муниципалитета. Сегодня на комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и порядка решили, что урежут 4 штатные должности.

На этом бюджет города сможет сэкономить 1,776 миллиона рублей в год.

— Мы сократим аппарат, но на работниках это никак не отразится. У нас были вакантные должности, просто никого не будем нанимать, а сократим их, — пояснил депутат Михаил Писарец.

Всего в аппарате муниципалитета работают 19 человек, включая председателя и двух депутатов, работающих за зарплату.

Кстати, прокуратура заподозрила одного из депутатов муниципалитета в коррупционной схеме.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Муниципалитет Ярославль
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