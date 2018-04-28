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Появилось видео, как грузовик таранил арку в центре Ярославля
28 апреля 2018 00:31
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На улице Нахимсона грузовая машина пыталась проехать в узкую арку. Но надежда на авось не сработала — кузов «Газели» застрял, уперевшись в стену.
Всё произошло у здания № 16 на подъезде к одному из баров. Водитель пытался протиснуться, но только порушил стену — с исторического здания обвалилась штукатурка. Все попытки водителя справиться с ситуацией попали на камеры видеонаблюдения вместе с номерами машины.
— Через полчаса я ещё раз проехал здесь, машины уже не было, — рассказал очевидец Алексей Баканов.
Теперь городские власти смогут найти владельца машины и потребовать с него возмещения ущерба.
Фото: Ярнет
Видео: Ярнет
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