Появилось видео, как грузовик таранил арку в центре Ярославля

Грузовик ещё только въезжает в арку, где он застрянет

На улице Нахимсона грузовая машина пыталась проехать в узкую арку. Но надежда на авось не сработала — кузов «Газели» застрял, уперевшись в стену.

Всё произошло у здания № 16 на подъезде к одному из баров. Водитель пытался протиснуться, но только порушил стену — с исторического здания обвалилась штукатурка. Все попытки водителя справиться с ситуацией попали на камеры видеонаблюдения вместе с номерами машины.

— Через полчаса я ещё раз проехал здесь, машины уже не было, — рассказал очевидец Алексей Баканов.

Теперь городские власти смогут найти владельца машины и потребовать с него возмещения ущерба.