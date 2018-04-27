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Ярославская область вошла в тройку лучших регионов по качеству жизни
27 апреля 2018 17:15
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Ярославская область вошла в тройку лучших регионов по качеству городской среды. Об этом стало известно на Всероссийском совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, которое провел глава Минстроя России Михаил Мень.
Ярославская область замкнула тройку лидеров. На первом месте Республика Татарстан, на втором — Московская область. При формировании этого списка учитывались состояние жилья и прилегающих территорий, уличной инфраструктуры, парков и скверов, а также общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры.
— Мы вошли в тройку лучших по качеству городской среды, — сказал представлявший Ярославскую область на мероприятии заместитель председателя правительства Виталий Ткаченко. — При этом немаловажную роль в формировании результата сыграли показатели эффективности реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Это и непосредственно благоустройство территорий, и вовлечение граждан.
Кстати, недавно опубликовали другой список по качеству жизни в регионах. И вот там-то Ярославская область далеко не на лидирующих позициях.
Фото: Александра Савельева
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