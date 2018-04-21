Мигалки не помогли: выскочивших под красный полицейских протаранил «Лексус»

Авария произошла в посёлке Семибратово на трассе М-8

Сегодня в Ярославской области около 13 часов в посёлке Семибратово произошла авария с участием полицейской машины.

— Полицейские решили выехать на федеральную трассу с посёлка на красный свет, включив звуковой сигнал, — рассказывают свидетели ДТП. — Водитель «Лексуса» не видел и не слышал их, так как выезд на трассу расположен в горку.

Полицейскую машину сильно покорёжило, у неё разбит капот. Но, к счастью, все выжили. Травмы получила пассажирка «Лексуса», но не очень серьёзные — ей медики уже оказали необходимую помощь. Известно, что за рулём «Лексуса» ехал 60-летний житель Московской области. Он ехал в сторону дома.

— Служебная машина ехала с происшествия с включенными мигалками и сиреной, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Сейчас специалисты Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.

В Ярославле сегодня утром произошла ещё одна резонансная авария, в которой водитель не пострадал каким-то чудом. Там легковушка буквально насадилась на отбойник.