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Город

Мигалки не помогли: выскочивших под красный полицейских протаранил «Лексус»

21 апреля 2018 17:48
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ДТП, происшествия, авария, Семибратово

Сегодня в Ярославской области около 13 часов в посёлке Семибратово произошла авария с участием полицейской машины.

— Полицейские решили выехать на федеральную трассу с посёлка на красный свет, включив звуковой сигнал, — рассказывают свидетели ДТП. — Водитель «Лексуса» не видел и не слышал их, так как выезд на трассу расположен в горку.

Полицейскую машину сильно покорёжило, у неё разбит капот. Но, к счастью, все выжили. Травмы получила пассажирка «Лексуса», но не очень серьёзные — ей медики уже оказали необходимую помощь. Известно, что за рулём «Лексуса» ехал 60-летний житель Московской области. Он ехал в сторону дома.

— Служебная машина ехала с происшествия с включенными мигалками и сиреной, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Сейчас специалисты Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.

В Ярославле сегодня утром произошла ещё одна резонансная авария, в которой водитель не пострадал каким-то чудом. Там легковушка буквально насадилась на отбойник.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Эрсин Ментеш/Vk.com
Продажа авто, мото
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