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В центре Ярославля гигантский футбольный мяч сдуло ветром на проезжую часть

10 апреля 2018 15:55
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ЧМ-2018, Ярославль, мяч

Футбольные фанаты плачут — улетел с газона мячик. Гигантский мяч, установленный в конце прошлого года на Красной площади, выдержал все метели и морозы, но не выдержал апрельских ветров. И улетел.

 

С газона мяч порывами ветра унесло прямо на проезжую часть.

— Движение немного затруднено, — говорят очевидцы.

На месте работает полиция.

Конструкцию поставили на площади в декабре. Тогда объяснили идею: два в одном — и к Новому году, и к чемпионату мира по футболу — 2018.

Ольга Прохорова
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