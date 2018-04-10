В центре Ярославля гигантский футбольный мяч сдуло ветром на проезжую часть

Мячик сдулся

Футбольные фанаты плачут — улетел с газона мячик. Гигантский мяч, установленный в конце прошлого года на Красной площади, выдержал все метели и морозы, но не выдержал апрельских ветров. И улетел.

С газона мяч порывами ветра унесло прямо на проезжую часть.

Конструкцию утаскивают с дороги

— Движение немного затруднено, — говорят очевидцы.

На месте работает полиция.

Конструкцию поставили на площади в декабре. Тогда объяснили идею: два в одном — и к Новому году, и к чемпионату мира по футболу — 2018.