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В центре Ярославля гигантский футбольный мяч сдуло ветром на проезжую часть
10 апреля 2018 15:55
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Футбольные фанаты плачут — улетел с газона мячик. Гигантский мяч, установленный в конце прошлого года на Красной площади, выдержал все метели и морозы, но не выдержал апрельских ветров. И улетел.
С газона мяч порывами ветра унесло прямо на проезжую часть.
— Движение немного затруднено, — говорят очевидцы.
На месте работает полиция.
Конструкцию поставили на площади в декабре. Тогда объяснили идею: два в одном — и к Новому году, и к чемпионату мира по футболу — 2018.
Фото: Александра Савельева
Видео: Александра Савельева
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