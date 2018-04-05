Депутат Алексей Малютин стал самым многодетным отцом в муниципалитете

Алексей Малютин с сыновьями. Теперь у него шестеро детей

Сегодня депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин стал отцом шестерых детей. И по праву его теперь можно назвать самым многодетным депутатом.

Утром 5 апреля у депутата на свет появилась двойня — мальчик Фёдор и девочка Валентина.

— На свадьбах говорят семья — это семь «я». А нас восемь «я». И это круто! — написал в Facebook Алексей Малютин.

Алексей Малютин до того, как стать депутатом, был советником мэра по патриотическому воспитанию, а до этого недолго исполнял обязанности главы города.