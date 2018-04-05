|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Депутат Алексей Малютин стал самым многодетным отцом в муниципалитете
5 апреля 2018 17:14
5 672 11
Сегодня депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин стал отцом шестерых детей. И по праву его теперь можно назвать самым многодетным депутатом.
Утром 5 апреля у депутата на свет появилась двойня — мальчик Фёдор и девочка Валентина.
— На свадьбах говорят семья — это семь «я». А нас восемь «я». И это круто! — написал в Facebook Алексей Малютин.
Алексей Малютин до того, как стать депутатом, был советником мэра по патриотическому воспитанию, а до этого недолго исполнял обязанности главы города.
Фото: Алексей Малютин / facebook.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров