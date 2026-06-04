«Очаги мощной облачности»: в Центральную Россию нагрянут ливни и грозы

Как изменится погода в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральную Россию придут ливни и грозы. Такой прогноз озвучили эксперты центра «Фобос». Несмотря на высокие плюсовые температуры не обойдется без осадков.

«В ближайшие дни в Европейской России сохранится летнее тепло, и опять не обойдётся без скоротечных ливней и гроз. Дело в том, что регион по-прежнему будет находиться на периферии обширного атлантического циклона, и этот вихрь продолжит закачивать воздушные массы с Балкан. А из-за влияния фронтальных разделов над Русской равниной будут формироваться очаги мощной облачности», — объяснили в «Фобосе».

Над Центральной Россией, по прогнозу, грозовых облаков будет больше. В Москве вероятность осадков невелика лишь в выходные.

«Но несмотря на такую погоду температурный режим в мегаполисе останется теплее обычного — на пике дневного прогрева до +23…+25 °С», — рассказали в «Фобосе».

Погода в Ярославской области по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославской области ночью 5 июня +10 °С, днем +19 °С, ясно и без осадков.

Ночью 6 июня +11 °С, днем +19 °С, ясно и без осадков.

«Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 7 июня в Ярославской области +9 °С, без осадков. Днем потеплеет до +26 °С, дожди не ожидаются.