В Ярославской области назначили нового главу ФСБ: кто он

Кто занял пост главы ФСБ в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Указом президента России назначили нового главу ФСБ по Ярославской области. Теперь пост начальника занимает Максим Николаевич Денисов. Об этом заявил губернатор региона 23 апреля.

«Он продолжительное время служит в органах государственной безопасности на руководящих должностях, прибыл в Ярославль из центрального аппарата ведомства», — отметил Михаил Евраев.

Губернатор также поблагодарил экс-начальника ФСБ Александра Куманяева за плодотворное сотрудничество.

Напомним, Александр Куманяев занимал пост с августа 2018 года. До перевода в Ярославскую область возглавлял управление в Республике Ингушетии, где отметился в громких событиях. Глава УФСБ развернул спецоперацию по поиску членов подпольной группировки на территории Малгобекского района, о чем сообщается на официальном портале республики.

Также Александр Куманяев боролся с системой вербовки молодых людей в террористические организации на Северном Кавказе.