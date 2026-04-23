В Ярославской области назначили нового главу ФСБ: кто он

Указом президента России назначили нового главу ФСБ по Ярославской области. Теперь пост начальника занимает Максим Николаевич Денисов. Об этом заявил губернатор региона 23 апреля.
«Он продолжительное время служит в органах государственной безопасности на руководящих должностях, прибыл в Ярославль из центрального аппарата ведомства», — отметил Михаил Евраев.
Губернатор также поблагодарил экс-начальника ФСБ Александра Куманяева за плодотворное сотрудничество.
Напомним, Александр Куманяев занимал пост с августа 2018 года. До перевода в Ярославскую область возглавлял управление в Республике Ингушетии, где отметился в громких событиях. Глава УФСБ развернул спецоперацию по поиску членов подпольной группировки на территории Малгобекского района, о чем сообщается на официальном портале республики.
Также Александр Куманяев боролся с системой вербовки молодых людей в террористические организации на Северном Кавказе.
Ранее мы сообщали о назначении нового директора транспортного предприятия в Ярославле. 1 апреля на пост исполняющего обязанности генерального директора АО «Ярославское АТП» назначили Ивана Рытова.