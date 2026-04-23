НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 747мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,36
EUR 90,21
Вонь в крупном районе
Поезд сбил насмерть парня
Здесь был Пушкин
Осталась без вещей в Турции
Оспаривала штрафы за парковку
Как накажут ярославского живодера
Двор в обломках БПЛА
Афиша на последнюю неделю июля
Город В Ярославской области назначили нового главу ФСБ: кто он

В Ярославской области назначили нового главу ФСБ: кто он

Публикуем заявление губернатора

8 511
Кто занял пост главы ФСБ в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКто занял пост главы ФСБ в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Кто занял пост главы ФСБ в Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Указом президента России назначили нового главу ФСБ по Ярославской области. Теперь пост начальника занимает Максим Николаевич Денисов. Об этом заявил губернатор региона 23 апреля.

«Он продолжительное время служит в органах государственной безопасности на руководящих должностях, прибыл в Ярославль из центрального аппарата ведомства», — отметил Михаил Евраев.

Губернатор также поблагодарил экс-начальника ФСБ Александра Куманяева за плодотворное сотрудничество.

Напомним, Александр Куманяев занимал пост с августа 2018 года. До перевода в Ярославскую область возглавлял управление в Республике Ингушетии, где отметился в громких событиях. Глава УФСБ развернул спецоперацию по поиску членов подпольной группировки на территории Малгобекского района, о чем сообщается на официальном портале республики.

Также Александр Куманяев боролся с системой вербовки молодых людей в террористические организации на Северном Кавказе.

Ранее мы сообщали о назначении нового директора транспортного предприятия в Ярославле. 1 апреля на пост исполняющего обязанности генерального директора АО «Ярославское АТП» назначили Ивана Рытова.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ФСБ Начальник Указ президента
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
Гость
24 апреля, 10:24
переписали пресс-релиз губернатора))))
Гость
24 апреля, 09:56
Неужели до Москвы стало доходить что творится в Ярославле и решили сменить для начала чиновника который должен был по должности пресекать безобразия переходящие в создание угрозы государству. При Евраеве авторитет в Ярославской области Российской власти упал далее уже некуда. Предыдущий явно притерся к месту и мышей не ловил. Хотя я возможно ошибаюсь. Я по образу мысли оптимистический писсимист. Поэтому надеюсь на лучшее.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем