Самый холодный месяц: какая погода будет в Ярославле до конца января

В 2026 году январь выдался самым морозным месяцем с начала зимы. Специалисты центра «Фобос» отметили, что на территории Центрального федерального округа температура воздуха достигла -30 °С. На конец января синоптики прогнозируют небольшое потепление, после чего вновь ударят морозы.
Как уточняют эксперты, утром холод ощущается сильнее всего.
«В условиях антициклональной, тихой и относительно малооблачной погоды, самая низкая температура воздуха чаще всего отмечается в момент близкий к восходу Солнца», — поделились синоптики.
Прогноз погоды в Ярославле до конца месяца
воскресенье, 25 января. Ожидается малооблачная погода с умеренным юго-западным ветром. Температура воздуха — от -13 до -15 °С. Ночью давление превысит норму, а температура опустится до -18…-20 °С;
понедельник, 26 января. Из-за повышенного давления ожидается переменная облачность. Ветер обещают умеренный, южный. Днем температура воздуха будет держаться на отметке -13…-15 °С;
вторник, 27 января. Будет переменная облачность и слабый ветер. Ожидается сильный туман и снегопад. Температура воздуха ночью продержится на отметке -10…-12 °С, а днем станет потеплее — -7…-9 °С.
среда, 28 января. Сохранится переменная облачность с сильным снегом и туманом. Обещают умеренный, восточный ветер. Температура воздуха ночью — -15…-17 °С, днем — -7…-9 °С;
четверг, 29 января. Ожидается переменная облачность, сильный ветер и снегопады. Ветер умеренный, северо-восточный. Температура воздуха ночью и днем сохранится на отметке от -8 до -10 °С;
пятница, 30 января. Прогнозируют переменную облачность и слабый снег. Ветер умеренный, северный. Ночью температура воздуха будет от -10 до -12 °С, а днем ожидается похолодание до -13…-15 °С;
суббота, 31 января. Ожидается ясная погода с умеренным, северо-восточным ветром. При этом ночь будет холодной. Температура воздуха опустится до -24…-26 °С, а днем обещают -18…-20 °С.
Узнать прогноз погоды по дням также можно в сервисе «Погода 76.RU».