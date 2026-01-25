НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -23

0 м/c,

 762мм 84%
Самый холодный месяц: какая погода будет в Ярославле до конца января

Самый холодный месяц: какая погода будет в Ярославле до конца января

Публикуем прогноз синоптиков

777
Какую погоду ждать ярославцам в последние дни января | Источник: Артем Бауман / 76.RUКакую погоду ждать ярославцам в последние дни января | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Какую погоду ждать ярославцам в последние дни января

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В 2026 году январь выдался самым морозным месяцем с начала зимы. Специалисты центра «Фобос» отметили, что на территории Центрального федерального округа температура воздуха достигла -30 °С. На конец января синоптики прогнозируют небольшое потепление, после чего вновь ударят морозы.

Как уточняют эксперты, утром холод ощущается сильнее всего.

«В условиях антициклональной, тихой и относительно малооблачной погоды, самая низкая температура воздуха чаще всего отмечается в момент близкий к восходу Солнца», — поделились синоптики.

Прогноз погоды в Ярославле до конца месяца

  • воскресенье, 25 января. Ожидается малооблачная погода с умеренным юго-западным ветром. Температура воздуха — от -13 до -15 °С. Ночью давление превысит норму, а температура опустится до -18…-20 °С;

  • понедельник, 26 января. Из-за повышенного давления ожидается переменная облачность. Ветер обещают умеренный, южный. Днем температура воздуха будет держаться на отметке -13…-15 °С;

  • вторник, 27 января. Будет переменная облачность и слабый ветер. Ожидается сильный туман и снегопад. Температура воздуха ночью продержится на отметке -10…-12 °С, а днем станет потеплее — -7…-9 °С.

  • среда, 28 января. Сохранится переменная облачность с сильным снегом и туманом. Обещают умеренный, восточный ветер. Температура воздуха ночью — -15…-17 °С, днем — -7…-9 °С;

  • четверг, 29 января. Ожидается переменная облачность, сильный ветер и снегопады. Ветер умеренный, северо-восточный. Температура воздуха ночью и днем сохранится на отметке от -8 до -10 °С;

  • пятница, 30 января. Прогнозируют переменную облачность и слабый снег. Ветер умеренный, северный. Ночью температура воздуха будет от -10 до -12 °С, а днем ожидается похолодание до -13…-15 °С;

  • суббота, 31 января. Ожидается ясная погода с умеренным, северо-восточным ветром. При этом ночь будет холодной. Температура воздуха опустится до -24…-26 °С, а днем обещают -18…-20 °С.

Узнать прогноз погоды по дням также можно в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Прогноз погоды Синоптик
Гость
32 минуты
ЗИМА, УХОДИ!
Гость
33 минуты
Бесконечные температурные качели. Испытание для организма.
