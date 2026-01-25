Двойка за поведение возвращается. Вспоминаем школьные «преступления» и как за них наказывали

Хулиганистые отличники — явление редкое, но и такое случается Источник: Фонтанка.ру

Во всех школах России с 1 сентября 2026 года будут ставить оценки за поведение. Их начнут получать ученики абсолютно всех классов — с первого по одиннадцатый. «Фонтанка» попросила читателей рассказать, какие оценки за поведение получали и что вытворяли.

Что известно о возвращении оценок за поведение в школы России?

Недавно на официальном интернет-портале правовой информации появился проект приказа Минпросвещения РФ. РБК обратил внимание на поправки, возвращающие оценки за поведение в школах. Накануне ведомство официально подтвердило эту информацию. Оценивать поведение школьников начнут с 1 сентября 2026 года — везде.

Инициатива по возвращению этих оценок появилась не на пустом месте. Эксперимент с ними начался в 2025 году, но в некоторых регионах России. Еще в конце августа вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, курирующая образование, говорила, что многие учителя поддерживают такую идею: по их мнению, оценка за поведение «очень сильно помогла бы учителям в тех, к счастью, не очень частых случаях, когда родители не слышат».

Теперь Минпросвещения определило ключевые критерии, по которым уже относительно скоро начнут оценивать поведение школьников (речь идет и об учащихся с ограниченными возможностями здоровья). К ним, в частности, относятся:

соблюдение дисциплины;

социальное взаимодействие;

личностные качества;

учебная активность.

Как именно будут выставлять оценки за поведение на основе вышеперечисленных критериев, не уточняется. Пока эксперимент проводят в 89 школах России. Каждая из них выбрала один из трех предполагаемых вариантов оценки поведения, а после окончания эксперимента Минпросвещения выберет одну модель, которую и введут в школах с 1 сентября 2026 года.

Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова в разговоре с РБК рассказала о больших надеждах, которые возлагают на систему оценок по поведению. По ее словам, оценивание поведения призвано усилить воспитательную роль школы, привить уважение к традиционным ценностям и защитить честь и достоинство педагога.

«Введение оценки поведения в школах — это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика», — сказала замглавы Минпросвещения Колударова.

За что получали «неуды» по поведению?

Наверное, почти каждый человек сталкивался с оценками за поведение во время учебы в школе. Да, в 1989 году их отменили. С тех пор оценки за поведение больше не влияли на аттестат, но могли привлечь внимание заинтересованных родителей школьников, чье поведение в учебном заведении оставляет желать лучшего. Читатели «Фонтанки» поделились с нами такими воспоминаниями.

«Первую двойку в школе я получил именно за поведение. Был активным, любил бегать, дурачиться — школа это запрещала. Двойка сопутствовала мне до девятого класса, пока такие оценки не отменили. Думаю, во многом именно этот постоянный прессинг повлиял на мое пренебрежение к правилам», — делится читатель.

«У меня была 2 по географии за то, что на уроке посмотрела на аквариум. В кабинете их было несколько. Привет из школы Пушкина Петроградского района», — вспоминает одна из читательниц.

«Неуд и родителей в школу. Ой, что мы вытворяли! В десять лет узнали, что такое гидроудар. Нашли сухой лед — тогда он был доступен в каждом ларьке с мороженым — и смыли его в школьный туалет. Интересно же!» — пишет еще один комментатор «Фонтанки».

«С четвертого класса у меня был неуд за поведение, в девятом даже оставили на второй год. А потом — две „вышки“, работа директором в ЛенСпецСМУ, свой бизнес. То, что в школе тянуло на двойку, во взрослой жизни сыграло иначе», — рассказывает читательница.

Встречались и противоположные примеры.

«Учился я очень плохо, но по поведению всегда была пятерка», — признается другой читатель.

Поводы для двоек порой выглядели совсем абсурдными.

«Во втором классе получила 2 за поведение за то, что на физкультуре залезла на дерево», — вспоминает еще одна читательница.

Отказывается ехать в «Артек». Замечания за плохое поведение

«Урок технологии. В начале занятия подрались с одноклассником линейками — за что в дневнике сделали замечание. Чуть позже на этом же уроке был тест. В итоге у меня в дневнике появилась замечательная запись: „Дерется на уроке. 5“. Так и живу с этим историческим документом», — поделился читатель.

«Ела на уроке булочку — и в наказание провела урок в столовой. Какие-то гастрономические замечания у меня были постоянно. Булочки вкусные, а виновата почему-то я. Как-то несправедливо», — вспоминает бывшая школьница.

«Свернула дневник в трубку и пела в него на уроке. А следом еще одно замечание: „Родители, покормите дочь утром. На уроке закрывается книгой и ест хлеб“. Видимо, творчество и аппетит мешали учебе одновременно», — написала читательница.

«До сих пор помню запись примерно 1974 года, я тогда был в четвертом или пятом классе: „Родители! Ваш сын отказывается ехать по путевке в Артек!“ Так и не поехал — ненавидел эти лагеря, уже был опыт», — рассказывает читатель.

Докажи, что не за знание

Сотрудники «Фонтанки» тоже вспомнили свои школьные случаи.

«В начальной школе на перемене доела кукурузные палочки, а на уроке хлопнула пакет. Получилось громко, в дневник учительница записала замечание. Родители дома посмеялись. В средней школе получила двойку от преподавателя русского языка и литературы за то, что рисовала на уроке. А с английского меня как-то раз выгнали за то, что заступилась за одноклассника. В ответ хлопнула дверью так, что побелка посыпалась», — рассказала сотрудница отдела происшествий.

«У нас оценки за поведение ставила учительница в началке по своей инициативе. И у меня как-то была запись: „Поджидала одноклассника со шваброй в руках и непонятными мотивами“. Ну и двойка», — вспомнили в отделе бизнеса.

Автор не смог вспомнить одного какого-нибудь самого яркого случая, когда получал плохую оценку за поведение. На всю жизнь запомнил свою учительницу истории Елену Константиновну. Голос она никогда не повышала, да официальные двойки за поведение не ставила. Однако у нее была одна фраза, от которой бросало в дрожь.