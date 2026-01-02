НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Графиня из Франции умерла в 96 лет. Почему она стала известна во всём мире

Графиня из Франции умерла в 96 лет. Почему она стала известна во всём мире

Аристократка вдохновляла на искусство дизайнеров и модельеров

96
Графиня не сходила с модных обложек до глубокой старости | Источник: The Wall Street JournalГрафиня не сходила с модных обложек до глубокой старости | Источник: The Wall Street Journal

Графиня не сходила с модных обложек до глубокой старости

Источник:

The Wall Street Journal

В возрасте 96 лет умерла графиня Жаклин де Риб — аристократка и модельер, которую называли последней королевой Парижа.

Знаменитая француженка славилась своей элегантностью и подружилась с ведущими мировыми модельерами. Она также сама занималась дизайном одежды, сотрудничая с Ивом Сен-Лораном. Он однажды сказал, что та «как замок в Баварии, черный лебедь, королевская голубая орхидея, сияющий единорог» (цитату приводил «Коммерсант»). Сама Жаклин писала, что никогда не оставит мемуаров, так как им всё равно никто бы не поверил.

Жаклин де Риб родилась в семье аристократов в 1929 году. Во Вторую мировую была отправлена родителями из Парижа на юго-запад Франции вместе с няней. Там они жили в домике консьержки, в то время как главный дом в имении реквизировало гестапо. Опасаясь за судьбу детей, родители перевезли их в центр Франции, но и там они делили особняк с немецкими оккупантами и были освобождены в 1944-м. В 18 лет девушка вышла замуж за виконта де Риба (графом он стал позднее).

После войны Жаклин увлеклась модой: сначала нанимала кутюрье, чтобы те создавали особенные вещи специально для нее. Так она привлекла неизвестного тогда Валентино. А потом сама стала заниматься дизайном, то меняя под себя вещи знаменитых марок, то придумывая костюмы к спектаклям по собственным пьесам.

12 лет выпуская одежду прет-а-порте (то есть массовую одежду высокого качества), она привлекала к ее продвижению знаменитостей: актрис, графинь, представительниц семейства Ротшильдов и политиков. А еще таких звезд, как певица Шер и американская писательница, автор бестселлеров Даниэла Стил. Особенностью ее стиля была элегантность с легким допуском сексуальности.

Де Риб возглавляла ассоциации друзей и была попечителем множества музеев и других культурных организаций, занималась благотворительностью и экологией. Уже при жизни ей посвящали множество выставок.

В 1999 году ей посвятил свою коллекцию Жан-Поль Готье. В 2010 году президент Николя Саркози сделал ее кавалером Почетного легиона Франции в Елисейском дворце.

По данным журналистов, она умерла 30 декабря 2025 года в Швейцарии.

Кира Черных
корреспондент
