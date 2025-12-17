Власти поддержали перевод земли под строительство храма в спальном районе Ярославля

Новый храм хотят возвести на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Индустриальной в Ярославле Источник: предоставлено Антонием Лыжиным, Яндекс-карты

Власти Ярославля поддержали смену вида разрешенного использования участка земли на пересечении проспекта Фрунзе и Индустриальной улицы во Фрунзенском районе. Пока здесь располагается рекреационная зеленая зона. Но теперь на этой площадке станет возможно возведение храма, о котором мэрию просили Ярославская епархия и жители района Липовой горы. В поддержку инициативы ранее было собрано более 400 подписей.

«Из этого района до ближайших храмов на проспекте Фрунзе и в центре города довольно долго добираться. Особенно, это трудно делать пожилым людям или мамочкам с колясками. Кроме того, храм на Фрунзе просто не вмещает всех желающих посетить службу по воскресеньям или в дни церковных праздников», — пояснил представитель епархии — священник Антоний Лыжин на публичных обсуждениях, которые прошли 4 декабря.

На собрании подавляющее большинство жителей поддержали инициативу. Против выступила небольшая группа участников, которые посчитали, что на участке нужно оставить зелень. В епархии заверили, что под вырубку пойдет лишь часть деревьев, а вместо них посадят новые рядом с храмом.

17 декабря за эту инициативу в составе других изменений правил землепользования и застройки проголосовал муниципалитет Ярославля.

Ранее Антоний Лыжин рассказал, что пока параметры будущего культового учреждения окончательно не определены. По предварительным оценкам, храм сможет вмещать около 500 прихожан. Назван он будет в честь мучеников и исповедников ярославской земли.