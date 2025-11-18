Россиянам начали массово приходить письма об утечке данных и «проверках из ФСБ»

В ноябре россиянам в разных регионах начали приходить письма якобы от федеральной службы безопасности. Бланки с печатями получали сотрудники различных организаций в Москве, Екатеринбурге и других городах страны.
В письмах говорится о некой возможной утечке данных и связанной с этим «секретной» проверке. Адресатов предупреждают о предстоящих опросах, которые пройдут по телефону либо в мессенджерах MAX и Телеграм.
Начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков подчеркнул, что ФСБ не имеет отношения к этим рассылкам. Граждан просят проявлять бдительность, не поддаваться на уловки мошенников и не сообщать никаких сведений «сотрудникам органов» по телефону и в мессенджерах.