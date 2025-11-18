Россиянам начали массово приходить письма об утечке данных и «проверках из ФСБ»

В ноябре россиянам в разных регионах начали приходить письма якобы от федеральной службы безопасности. Бланки с печатями получали сотрудники различных организаций в Москве, Екатеринбурге и других городах страны.



В письмах говорится о некой возможной утечке данных и связанной с этим «секретной» проверке. Адресатов предупреждают о предстоящих опросах, которые пройдут по телефону либо в мессенджерах MAX и Телеграм.

