В Ярославской области упростили доступ участников СВО к муниципальной службе

В Ярославской области упростили доступ участников СВО к муниципальной службе

Новый закон подписал губернатор Михаил Евраев

205
Участники СВО смогут по упрощенной системе устроиться в региональное правительство

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Участники СВО смогут по упрощенной системе устроиться в региональное правительство

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал новый закон, упрощающий доступ участников СВО к муниципальной службе в регионе. Об этом стало известно 6 ноября 2025 года.

«При трудоустройстве на должности высшей и главной групп требуется высшее образование, но без уточнения уровня. Также сокращены требования к стажу. Для высшей группы должностей он уменьшен с четырех до двух лет, для главной группы — с двух лет до одного года», — уточнил глава региона.

Для участников СВО с дипломами специалиста или магистра с отличием, окончивших вуз менее трех лет назад, требования к стажу отменяются.

Михаил Евраев

Принятые изменения позволят эффективно использовать знания и опыт защитников Отечества для решения задач социально-экономического развития Ярославской области.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Михаил Евраев отметил, что новый закон открывает дополнительные возможности для участников СВО и усиления кадрового потенциала в управленческих структурах Ярославской области.

Кристина Геворкян

корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
2
Гость
25 минут
Думаю, что надо сразу в начальники, без всякого опыта и стажа брать, а тех начальников что щас сидят, сразу за дверь
Гость
20 минут
Будет ли использоваться опыт обнуления за срывы сроков ремонтных работ?
Читать все комментарии
