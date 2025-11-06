В Ярославской области упростили доступ участников СВО к муниципальной службе

«При трудоустройстве на должности высшей и главной групп требуется высшее образование, но без уточнения уровня. Также сокращены требования к стажу. Для высшей группы должностей он уменьшен с четырех до двух лет, для главной группы — с двух лет до одного года», — уточнил глава региона.