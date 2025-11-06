В Ярославской области упростили доступ участников СВО к муниципальной службе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал новый закон, упрощающий доступ участников СВО к муниципальной службе в регионе. Об этом стало известно 6 ноября 2025 года.
«При трудоустройстве на должности высшей и главной групп требуется высшее образование, но без уточнения уровня. Также сокращены требования к стажу. Для высшей группы должностей он уменьшен с четырех до двух лет, для главной группы — с двух лет до одного года», — уточнил глава региона.
Для участников СВО с дипломами специалиста или магистра с отличием, окончивших вуз менее трех лет назад, требования к стажу отменяются.
Принятые изменения позволят эффективно использовать знания и опыт защитников Отечества для решения задач социально-экономического развития Ярославской области.
Михаил Евраев отметил, что новый закон открывает дополнительные возможности для участников СВО и усиления кадрового потенциала в управленческих структурах Ярославской области.