Город В Ярославской области частную компанию заставили отдать общий водоем

В Ярославской области частную компанию заставили отдать общий водоем

Подробности сообщили в прокуратуре

211
В Ярославской области воем вернули в собственность государства | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославской области воем вернули в собственность государства | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области воем вернули в собственность государства

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области водоем общего пользования вернули из частной в федеральную собственность благодаря прокуратуре. В ведомстве сообщили, что к ним поступило обращение от местных жителей о нарушении законодательства.

«Установлено, что в собственности ЗАО „Прогресс“ находится многоконтурный земельный участок в Переславль-Залесском муниципальном округе.  При этом, один из контуров участка полностью накладывался на водоем общего пользования вблизи деревни Соловеново», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что по Водному кодексу РФ, водные объекты общего пользования — объекты федеральной собственности. При формировании земельных участков их границы не должны пересекаться с водными объектами и береговыми полосами.

«По результатам проверки межрайонная прокуратура внесла руководству общества представление об устранении нарушений. По итогам его рассмотрения организация инициировала внесение изменений в кадастровый план земельного участка и направила соответствующие сведения в территориальное управление Росреестра», — отметили в прокуратуре.

В результате водоем вернули в федеральную собственность.

Гость
2 минуты
у нас в борисоглебском районе , есть деревня стёпаново , там карьеры дивные есть , акуловские называются . раньше мы там купались , а сейчас частник выкупил всё и огородил , сделал базу оргий для непростых смертных.
