В Ярославской области частную компанию заставили отдать общий водоем

В Ярославской области воем вернули в собственность государства Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области водоем общего пользования вернули из частной в федеральную собственность благодаря прокуратуре. В ведомстве сообщили, что к ним поступило обращение от местных жителей о нарушении законодательства.

«Установлено, что в собственности ЗАО „Прогресс“ находится многоконтурный земельный участок в Переславль-Залесском муниципальном округе. При этом, один из контуров участка полностью накладывался на водоем общего пользования вблизи деревни Соловеново», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что по Водному кодексу РФ, водные объекты общего пользования — объекты федеральной собственности. При формировании земельных участков их границы не должны пересекаться с водными объектами и береговыми полосами.

«По результатам проверки межрайонная прокуратура внесла руководству общества представление об устранении нарушений. По итогам его рассмотрения организация инициировала внесение изменений в кадастровый план земельного участка и направила соответствующие сведения в территориальное управление Росреестра», — отметили в прокуратуре.