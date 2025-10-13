Как велосипедист из Лиссабона пытался установить рекорд, но оказался в российском СИЗО — видео

Сехили так и не завершил путешествие Источник: Елена Вахрушева / городские медиа

В сентябре французского велосипедиста Софиана Сехили задержали за незаконное пересечение границы между Россией и Китаем. Он хотел установить мировой рекорд, проехав на велосипеде через всю Евразию, но вместо этого оказался в СИЗО № 1 во Владивостоке. И провел там уже месяц. Защита попыталась оспорить содержание под стражей, но Приморский краевой суд 9 октября оставил решение первой инстанции в силе.

Как только новость о его задержании прогремела в местных СМИ, появилась информация, что консул Франции вмешался в ситуацию. Но потом выяснилось, что таможенники вовсе не задерживали Сехили. Они сказали, что «ситуация с французским велосипедистом была», но «он свободен».

А уже 17 сентября оказалось, что велосипедист арестован и находится в СИЗО Уссурийска. Сам Сехили признал, что нарушил закон, но у него была электронная действующая виза, а пересек границу он из-за того, что на посту таможни возникло недопонимание.