«Не могли попасть на работу»: жители Ярославской области пожаловались на проблемы с переправой

В Тутаеве не работала переправа из-за тумана Источник: «Типичный Тутаев» / Vk.com

Утром 10 сентября в Тутаеве Ярославской области возникла проблема с переправой с одного берега на другой. Об этом пожаловались местные жители в соцсетях.

«Мы сегодня не можем попасть на работу. Люди стоят на берегу с 06:00 в ожидании переправы. Уже 07:50. Звонили в ЕДДС — ответа не получили. Осень. Туманы будут теперь часто. И как нам быть?» — написали в паблике «Типичный Тутаев».

В администрации ответили местным жителям, что переправа отсутствовала из-за неблагоприятных погодных условий.

Сильный туман стоял в Тутаеве утром 10 сентября Источник: «Типичный Тутаев» / Vk.com

«В качестве альтернативы организована круглогодичная работа автобусных маршрутов № 128 Ярославль (Ярославль-Главный) — Тутаев (левый берег) и обратно», — сообщили в администрации Тутаевского округа.

Как уточнили 76.RU в приемной главы Тутаевского округа, паром не запускали из-за сильного тумана. К 8 утра туман развеялся, и движение переправы было восстановлено. Сейчас паром работает согласно расписанию.