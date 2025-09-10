НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Не могли попасть на работу»: жители Ярославской области пожаловались на проблемы с переправой

«Не могли попасть на работу»: жители Ярославской области пожаловались на проблемы с переправой

Что стало причиной утреннего срыва рейсов

333
В Тутаеве не работала переправа из-за тумана | Источник: «Типичный Тутаев» / Vk.com

В Тутаеве не работала переправа из-за тумана

Источник:

«Типичный Тутаев» / Vk.com

Утром 10 сентября в Тутаеве Ярославской области возникла проблема с переправой с одного берега на другой. Об этом пожаловались местные жители в соцсетях.

«Мы сегодня не можем попасть на работу. Люди стоят на берегу с 06:00 в ожидании переправы. Уже 07:50. Звонили в ЕДДС — ответа не получили. Осень. Туманы будут теперь часто. И как нам быть?» — написали в паблике «Типичный Тутаев».

В администрации ответили местным жителям, что переправа отсутствовала из-за неблагоприятных погодных условий.

Сильный туман стоял в Тутаеве утром 10 сентября | Источник: «Типичный Тутаев» / Vk.com

Сильный туман стоял в Тутаеве утром 10 сентября

Источник:

«Типичный Тутаев» / Vk.com

«В качестве альтернативы организована круглогодичная работа автобусных маршрутов № 128 Ярославль (Ярославль-Главный) — Тутаев (левый берег) и обратно», — сообщили в администрации Тутаевского округа.

Как уточнили 76.RU в приемной главы Тутаевского округа, паром не запускали из-за сильного тумана. К 8 утра туман развеялся, и движение переправы было восстановлено. Сейчас паром работает согласно расписанию.

Расписание движения автобуса № 128

Тутаев (левый берег) — Ярославль (Ярославль-Главный):

  • 06:10;

  • 09:00;

  • 11:20;

  • 13:40;

  • 17:10;

  • 18:15.

Ярославль (Ярославль-Главный) — Тутаев (левый берег):

  • 06:40;

  • 07:55;

  • 11:50;

  • 12:55;

  • 15:45;

  • 19:00.

Дополнительно отправляются автобусы с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней):

  • 10:40;

  • 21:20.

