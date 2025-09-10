«Не могли попасть на работу»: жители Ярославской области пожаловались на проблемы с переправой

Утром 10 сентября в Тутаеве Ярославской области возникла проблема с переправой с одного берега на другой. Об этом пожаловались местные жители в соцсетях.
«Мы сегодня не можем попасть на работу. Люди стоят на берегу с 06:00 в ожидании переправы. Уже 07:50. Звонили в ЕДДС — ответа не получили. Осень. Туманы будут теперь часто. И как нам быть?» — написали в паблике «Типичный Тутаев».
В администрации ответили местным жителям, что переправа отсутствовала из-за неблагоприятных погодных условий.
«В качестве альтернативы организована круглогодичная работа автобусных маршрутов № 128 Ярославль (Ярославль-Главный) — Тутаев (левый берег) и обратно», — сообщили в администрации Тутаевского округа.
Как уточнили 76.RU в приемной главы Тутаевского округа, паром не запускали из-за сильного тумана. К 8 утра туман развеялся, и движение переправы было восстановлено. Сейчас паром работает согласно расписанию.
Расписание движения автобуса № 128
Тутаев (левый берег) — Ярославль (Ярославль-Главный):
06:10;
09:00;
11:20;
13:40;
17:10;
18:15.
Ярославль (Ярославль-Главный) — Тутаев (левый берег):
06:40;
07:55;
11:50;
12:55;
15:45;
19:00.
Дополнительно отправляются автобусы с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней):
10:40;
21:20.