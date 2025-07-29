Город Фоторепортаж Высотки вытесняют частный сектор в Ярославле: фоторепортаж из крупнейшего спального района города
Высотки вытесняют частный сектор в Ярославле: фоторепортаж из крупнейшего спального района города
Публикуем кадры с Суздалки
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С каждым годом на Суздалке во Фрунзенском районе Ярославля высотки растут как грибы после дождя. Еще 15-20 лет назад район представлял собой в основном частный сектор. Однако со временем застройщики начали выкупать участки, менять их назначение и возводить на этих территориях многоквартирные дома.
Сейчас Суздалка выглядит таким образом: между частными домами «воткнуты» многоэтажки. Некоторые, не выдержав давления и дискомфорта, оставили свои дома и переехали. У других хватает сил бороться за право жить в комфортных условиях, без слежки из окон соседствующих многоквартирных домов.
Фотограф 76.RU прогулялся по району и запечатлел, как сейчас живут ярославцы в этом районе.
А что вы думаете по поводу того, что многоэтажки выживают частный сектор в Ярославле?
Город развивается, людей становится больше, естественно, что нам нужны квартиры