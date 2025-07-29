Высотки вытесняют частный сектор в Ярославле: фоторепортаж из крупнейшего спального района города

Жительница одного из частных домов на улице Штрауса, Ирина, отметила в беседе с 76.RU, что в последние годы они с семьей боятся вкладываться в жилье. Ремонт нужен, но какой смысл тратить последние деньги на благоустройство, если завтра этого дома может уже не быть