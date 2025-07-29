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Город Фоторепортаж Высотки вытесняют частный сектор в Ярославле: фоторепортаж из крупнейшего спального района города

Высотки вытесняют частный сектор в Ярославле: фоторепортаж из крупнейшего спального района города

Публикуем кадры с Суздалки

140
2 комментария
Высотки выживают частный сектор на Суздалке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВысотки выживают частный сектор на Суздалке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Высотки выживают частный сектор на Суздалке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С каждым годом на Суздалке во Фрунзенском районе Ярославля высотки растут как грибы после дождя. Еще 15-20 лет назад район представлял собой в основном частный сектор. Однако со временем застройщики начали выкупать участки, менять их назначение и возводить на этих территориях многоквартирные дома.

Сейчас Суздалка выглядит таким образом: между частными домами «воткнуты» многоэтажки. Некоторые, не выдержав давления и дискомфорта, оставили свои дома и переехали. У других хватает сил бороться за право жить в комфортных условиях, без слежки из окон соседствующих многоквартирных домов.

Фотограф 76.RU прогулялся по району и запечатлел, как сейчас живут ярославцы в этом районе.

Частный дом, окруженный многоэтажками&nbsp;здесь норма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧастный дом, окруженный многоэтажками&nbsp;здесь норма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Частный дом, окруженный многоэтажками здесь норма

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Окна многих многоэтажных домов выходят прямо во внутренний двор жителей частного сектора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОкна многих многоэтажных домов выходят прямо во внутренний двор жителей частного сектора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Окна многих многоэтажных домов выходят прямо во внутренний двор жителей частного сектора

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице Штрауса, 46 начали строительство нового 19-этажного дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа улице Штрауса, 46 начали строительство нового 19-этажного дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице Штрауса, 46 начали строительство нового 19-этажного дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные жители отмечают, что когда 20 лет назад покупали тут землю, и предположить не могли, что территория частного сектора может стать лакомым кусочком для застройщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные жители отмечают, что когда 20 лет назад покупали тут землю, и предположить не могли, что территория частного сектора может стать лакомым кусочком для застройщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные жители отмечают, что когда 20 лет назад покупали тут землю, и предположить не могли, что территория частного сектора может стать лакомым кусочком для застройщиков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В начале 2000-х из многоквартирных домов на Суздалке были только девятиэтажки на улице Ньютона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ начале 2000-х из многоквартирных домов на Суздалке были только девятиэтажки на улице Ньютона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В начале 2000-х из многоквартирных домов на Суздалке были только девятиэтажки на улице Ньютона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Позже одну за другой стали строить высотки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПозже одну за другой стали строить высотки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Позже одну за другой стали строить высотки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не каждому комфортно жить в условиях, когда на участок частного дома постоянно обращены взгляды сотен жильцов соседней многоэтажки. Кто-то решил уехать, а на месте остались заброшенные и сгоревшие дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе каждому комфортно жить в условиях, когда на участок частного дома постоянно обращены взгляды сотен жильцов соседней многоэтажки. Кто-то решил уехать, а на месте остались заброшенные и сгоревшие дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не каждому комфортно жить в условиях, когда на участок частного дома постоянно обращены взгляды сотен жильцов соседней многоэтажки. Кто-то решил уехать, а на месте остались заброшенные и сгоревшие дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница одного из частных домов на улице Штрауса, Ирина, отметила в беседе с 76.RU, что в последние годы они с семьей боятся вкладываться в жилье. Ремонт нужен, но какой смысл тратить последние деньги на благоустройство, если завтра этого дома может уже не быть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖительница одного из частных домов на улице Штрауса, Ирина, отметила в беседе с 76.RU, что в последние годы они с семьей боятся вкладываться в жилье. Ремонт нужен, но какой смысл тратить последние деньги на благоустройство, если завтра этого дома может уже не быть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница одного из частных домов на улице Штрауса, Ирина, отметила в беседе с 76.RU, что в последние годы они с семьей боятся вкладываться в жилье. Ремонт нужен, но какой смысл тратить последние деньги на благоустройство, если завтра этого дома может уже не быть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С таким принципом живут многие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС таким принципом живут многие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С таким принципом живут многие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Недавно на улице Достоевского, 21 снова возобновили работы. Здесь должны появится две 19-этажки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНедавно на улице Достоевского, 21 снова возобновили работы. Здесь должны появится две 19-этажки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Недавно на улице Достоевского, 21 снова возобновили работы. Здесь должны появится две 19-этажки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители близлежащих домов, под окнами которых развернулась стройка, выступили против высоток. Подробнее об этом рассказали в этом материале | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители близлежащих домов, под окнами которых развернулась стройка, выступили против высоток. Подробнее об этом рассказали в этом материале | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители близлежащих домов, под окнами которых развернулась стройка, выступили против высоток. Подробнее об этом рассказали в этом материале

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но жителям частного сектора ничего не остается, кроме как продолжать жить, надеясь, что очередная застройка их не коснется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо жителям частного сектора ничего не остается, кроме как продолжать жить, надеясь, что очередная застройка их не коснется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но жителям частного сектора ничего не остается, кроме как продолжать жить, надеясь, что очередная застройка их не коснется

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вы живете в частном доме или в квартире? Пишите в комментариях! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вы живете в частном доме или в квартире? Пишите в комментариях! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вы живете в частном доме или в квартире? Пишите в комментариях!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А что вы думаете по поводу того, что многоэтажки выживают частный сектор в Ярославле?

Город развивается, людей становится больше, естественно, что нам нужны квартиры
Не понимаю, кто столько квартир покупает
Мне всё равно
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Частный сектор Застройка
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Комментарии
2
Гость
14 минут
в стабильной россии земли мало и она очень дорогая, поэтому надо строить человейники впритык да побольше побольше, главное чтобы все деревья вокруг выпилить и мест под стоянки не оставить и всё пойдёт по Плану 👹
Гость
13 минут
В точечной застройке живите сами )
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