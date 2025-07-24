«Сколько можно?»: жители Ярославля остались без горячей воды. Названы новые сроки подключений

Когда в районах Ярославля появится горячая вода Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались, что после плановых отключений им до сих пор не вернули горячую воду. По их словам, в некоторых домах из кранов уже течет кипяток, но есть и те, кому до сих пор приходится нагревать кастрюли, чтобы помыться.

«Отключили 14 числа, на дворе уже 24-е, а воды до сих пор нет. Сколько можно уже? Надоело жить как в каменном веке», — пожаловалась читательница 76.RU, живущая на проспекте Фрунзе.

В ТГК-2 в ответ на запрос 76.RU рассказали, что сейчас рабочие устраняют дефекты на теплосетях. А потому жители почти ста домов пока остаются без горячей воды.

«Сегодня продолжаются работы во Фрунзенском районе, где временно ограничено горячее водоснабжение 164 зданий (из них 98 жилых домов) на улицах Гоголя, Суздальской, Большой Федоровской, проспектах Фрунзе и Московском. Завтра, 25 июля, будет производиться заполнение и прогрев теплоносителя, настройка гидравлического режима», — рассказали в ТГК-2.

В компании напомнили, что дополнительный ремонт потребовался из-за того, что во время заполнения магистральной сети диаметром 700 миллиметров 22 июля специалисты обнаружили пять дефектов.

Также горячую воду после плановых отключений должны вернуть 25 июля жителям домов, подключенных от Ярославской ТЭЦ-2 в Ленинском, Кировском и Дзержинском районах.

«По информации Ярославских тепловых сетей по итогам гидравлических испытаний тепловых сетей, основные дефекты устранены. Произведено заполнение тепломагистралей теплоносителем, их прогрев и промывка. Работы ведутся по графику, без замечаний.