НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

5 м/c,

южн.

 748мм 48%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,72
EUR 92,41
Что происходит на Черном море
Судьба известного ресторана на набережной
Раскритиковали российское кино
Приговор экс-главе МЧС
Уничтожили БПЛА
Американец — об отпуске в России
Старовойт найден мертвым
Роскошный лайнер на Волге
Зарплаты хоккеистов в новом сезоне
Как бесплатно посмотреть кино
Город В Ярославле собираются поставить новый памятник: какой и где

В Ярославле собираются поставить новый памятник: какой и где

Первые подробности сообщили в мэрии

251
1 комментарий
В Ярославле может появиться новый памятник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле может появиться новый памятник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле может появиться новый памятник

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле хотят поставить новый памятник — бюст адмирала Федора Ушакова. Информация об этом прозвучала на общегородском совещании в мэрии 8 июля. Инициатором выступил федеральный Фонд Андрея Первозванного.

«Сам бюст — дар фонда городу, ярославцам. Предлагается разместить его в Кировском районе на территории, прилегающей к речному вокзалу. Открытие предлагается провести в начале августа. Сейчас должно поступить на рассмотрение официальное обращение, чтобы прошли необходимые процедуры, рассмотрение на градостроительном совете. Предусматривается благоустройство территории — проходит доработка этого проекта, определение стоимости работ», — сообщил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Партнером фонда в Ярославле стал ЯрГУ имени Демидова. Собственно, его студенты в декабре 2024 года выиграли право поставить у себя в городе бюст Федору Ушакову в финале студенческой Лиги исторических игр «Машина времени», организованной фондом.

Ожидается, что 15 июля проект памятника и благоустройства территории около него вынесут на обсуждение градостроительного совета Ярославля. Мэр Ярославля Артем Молчанов дал поручение, чтобы на заседание пригласили всех заинтересованных и чтобы трансляция совещания шла в прямом эфире.

«Обсуждения памятника — всегда сложный вопрос. Как он выглядит — достоверно или недостоверно отработали скульпторы, какую смысловую нагрузку он несет. И место расположения памятника всегда имеет очень большое значение. Очень детальное обсуждение должно пройти», — подчеркнул Артем Молчанов.

Федор Федорович Ушаков (1745—1817) — русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, русско-турецкой эскадрой в Средиземном море. Родился в сельце Бурнаково (сейчас Рыбинский округ Ярославской области). В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. Фонд Андрея Первозванного был основан в 1992 году. Сейчас это одна из крупнейших общественных организаций России. Он был инициатором принесения Благодатного Огня из Иерусалима в Россию, принесения Пояса Пресвятой Богородицы со Святой горы Афон. Фонд также инициировал и поддержал установку более 40 памятников и мемориалов в России и странах Европы, среди которых колонна-памятник Дмитрию Донскому на Куликовом поле, памятник Русским морякам в Мессине (Италия) и другие.

Как считаете, нужен такой памятник в Ярославле?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Памятник
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
27 минут
Поликлиники все построили, покрасили, кладбище расширили, можно и памятник ставить
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление