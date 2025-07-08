В Ярославле собираются поставить новый памятник: какой и где

В Ярославле может появиться новый памятник Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле хотят поставить новый памятник — бюст адмирала Федора Ушакова. Информация об этом прозвучала на общегородском совещании в мэрии 8 июля. Инициатором выступил федеральный Фонд Андрея Первозванного.

«Сам бюст — дар фонда городу, ярославцам. Предлагается разместить его в Кировском районе на территории, прилегающей к речному вокзалу. Открытие предлагается провести в начале августа. Сейчас должно поступить на рассмотрение официальное обращение, чтобы прошли необходимые процедуры, рассмотрение на градостроительном совете. Предусматривается благоустройство территории — проходит доработка этого проекта, определение стоимости работ», — сообщил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Партнером фонда в Ярославле стал ЯрГУ имени Демидова. Собственно, его студенты в декабре 2024 года выиграли право поставить у себя в городе бюст Федору Ушакову в финале студенческой Лиги исторических игр «Машина времени», организованной фондом.

Ожидается, что 15 июля проект памятника и благоустройства территории около него вынесут на обсуждение градостроительного совета Ярославля. Мэр Ярославля Артем Молчанов дал поручение, чтобы на заседание пригласили всех заинтересованных и чтобы трансляция совещания шла в прямом эфире.

«Обсуждения памятника — всегда сложный вопрос. Как он выглядит — достоверно или недостоверно отработали скульпторы, какую смысловую нагрузку он несет. И место расположения памятника всегда имеет очень большое значение. Очень детальное обсуждение должно пройти», — подчеркнул Артем Молчанов.

Федор Федорович Ушаков (1745—1817) — русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, русско-турецкой эскадрой в Средиземном море. Родился в сельце Бурнаково (сейчас Рыбинский округ Ярославской области). В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. Фонд Андрея Первозванного был основан в 1992 году. Сейчас это одна из крупнейших общественных организаций России. Он был инициатором принесения Благодатного Огня из Иерусалима в Россию, принесения Пояса Пресвятой Богородицы со Святой горы Афон. Фонд также инициировал и поддержал установку более 40 памятников и мемориалов в России и странах Европы, среди которых колонна-памятник Дмитрию Донскому на Куликовом поле, памятник Русским морякам в Мессине (Италия) и другие.