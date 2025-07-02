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Город Ярославцев предупредили о включении сирен. Когда прозвучит сигнал

Ярославцев предупредили о включении сирен. Когда прозвучит сигнал

В городе проверят систему оповещения

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4 комментария
В Ярославле проверят сирены | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUВ Ярославле проверят сирены | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В Ярославле проверят сирены

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

В четверг, 3 июля, в Ярославле проверят системы оповещения. Об этом предупредили в пресс-службе мэрия городской администрации.

«В рамках проверки 3 июля в городе Ярославле в 10:00 и в 11:00 будет организовано включение средств оповещения и доведение до населения сигнала „Внимание, всем!“», — указали в сообщении мэрии.

Ярославцев и гостей города просят сохранять спокойствие. Мероприятие плановое. Как уточнили в Министерстве региональной безопасности, систему будут проверять после реконструкции.

Традиционно комплексные проверки систем оповещения по всей России проводят в начале октября и марта. Помимо сирен в это время соответствующим сигналом прерывают теле- и радиоэфир.

Прошлая проверка систем оповещения была в марте 2025 года. В нашем Telegram-канале мы показывали, как это было.

В октября 2023 года мы рассказывали, что ярославские власти массово закупали системы оповещения для городских школ.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Сирены Проверка систем оповещения о ЧС
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Комментарии
4
Гость
1 час
сколько там по плану осталось до 2041? или 2039 смотря как считать
Гость
1 час
ещё хорошо помогают почувствовать предстоящую движуху прерывание вещания, хлопки тренировочные и пролёты на сверхмалых высотах самолётов и обязательное отключение интернета со светом так держать 👍
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