Ярославцев предупредили о включении сирен. Когда прозвучит сигнал

В Ярославле проверят сирены Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В четверг, 3 июля, в Ярославле проверят системы оповещения. Об этом предупредили в пресс-службе мэрия городской администрации.

«В рамках проверки 3 июля в городе Ярославле в 10:00 и в 11:00 будет организовано включение средств оповещения и доведение до населения сигнала „Внимание, всем!“», — указали в сообщении мэрии.

Ярославцев и гостей города просят сохранять спокойствие. Мероприятие плановое. Как уточнили в Министерстве региональной безопасности, систему будут проверять после реконструкции.

Традиционно комплексные проверки систем оповещения по всей России проводят в начале октября и марта. Помимо сирен в это время соответствующим сигналом прерывают теле- и радиоэфир.

Прошлая проверка систем оповещения была в марте 2025 года. В нашем Telegram-канале мы показывали, как это было.