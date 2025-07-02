Губернатор Ярославской области внес изменения в областной бюджет. Куда направят дополнительные деньги

Губернатор Ярославской области внес изменения в областной бюджет Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу поправки к закону «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Их депутаты рассмотрят на заседании Яроблдумы 2 июля 2025 года.

«Более чем на 3 миллиарда рублей в этом году увеличиваем финансирование социальных сфер бюджета. Дополнительные средства пойдут на здравоохранение, ЖКХ, строительство, региональную безопасность и другие отрасли», — заявил Михаил Евраев.

Согласно проекту поправок:

2,4 млрд рублей дополнительно направляется в резервный фонд Правительства Ярославской области, в том числе на поддержку участников СВО и их семей;

167,6 млн рублей предлагается выделить на стимулирующие выплаты врачам и фельдшерам, оказывающим скорую и паллиативную помощь;

86,1 млн рублей — на обеспечение жильем детей-сирот. В 2025 году на эти цели было предусмотрено 608,6 млн рублей, из них 222,7 млн — на жилищные сертификаты, 385,9 млн — на приобретение жилья;

100 млн рублей — на подготовку к отопительному сезону, капитальный ремонт станций холодного водоснабжения и покупку станций очистки воды;

92,7 млн рублей — на строительство блочно-модульных газовых котельных;

12,4 млн рублей предусмотрено на проведение значимых культурных мероприятий, включая фестивали «Преображение» и «Коган-фестиваль».

Поправки к проекту регионального бюджета на 2025–2027 годы будут рассмотрены на заседании профильного комитета Ярославской областной Думы, после чего вынесены на внеочередное заседание регионального парламента.

Почему решили внести правки в бюджет

В пояснительной записке к законопроекту губернатора Михаила Евраева объясняется причина внесений изменения в областной бюджет:

«Проект закона подготовлен в связи с необходимостью корректировки доходной и расходной частей областного бюджета».

Доходы областного бюджета

По данным из документа, доходы областного бюджета на 2025 год увеличиваются на 3 млрд 90 млн 500 тысяч рублей.

В 2025 году доходы составят 148 млрд 102 млн рублей;

в 2026 году — 147 млрд 701 млн 700 тысяч рублей (снижение на 49,9 млн рублей из-за сокращения федеральных поступлений на переселение из аварийного жилья);

в 2027 году — 152 млрд 106 млн 100 тысяч рублей (уменьшение на 51,2 млн рублей по той же причине).

Расходы областного бюджета

По данным в документе, расходы областного бюджета на 2025 год увеличиваются на 3 млрд 90 млн 500 тысяч рублей.

В 2025 году расходы составят 149 млрд 25 млн 800 тысяч рублей;

в 2026 году — 147 млрд 701 млн 700 тысяч рублей, также уменьшены на 49,9 млн рублей за счет снижения федерального финансирования. При этом перераспределяются 2 млрд 713 млн 700 тысяч рублей из условно утвержденных расходов. Общий объем таких расходов на 2026 год — 3 млрд 230 млн 100 тысяч рублей;

в 2027 году расходы составят 152 млрд 106 млн 100 тысяч рублей (минус 51,2 млн рублей). Перераспределяется 1 млрд 325 млн 200 тысяч рублей из условно утвержденных расходов. Общий объем — 13 млрд 158 млн 500 тысяч рублей.