Стихия начнет бушевать в ближайшие часы: для ярославцев выпустили предупреждение о погоде

Во вторник, 1 июля жителей Ярославской области предупредили о резком ухудшении погоды. Ожидается гроза. Она может начаться в 18:00 1 июля и продолжиться до вечера следующего дня.
«В отдельных районах с ливнем, при грозе усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/с ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю в период с 18:00 1 июля до 18:00 2 июля», — предупредили в Министерстве региональной безопасности области.
Граждан призвали быть внимательнее и осторожнее, а также напомнили, телефон экстренных служб — 112.
«Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — добавили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.
Однако непогода настигла Ярославль раньше. Жители Фрунзенского района попали под дождь с градом. О грозах во второй половине недели ранее предупреждали синоптики центра «Фобос». Они приобретут локальный характер.