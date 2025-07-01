Стихия начнет бушевать в ближайшие часы: для ярославцев выпустили предупреждение о погоде

Во вторник, 1 июля жителей Ярославской области предупредили о резком ухудшении погоды. Ожидается гроза. Она может начаться в 18:00 1 июля и продолжиться до вечера следующего дня.



«В отдельных районах с ливнем, при грозе усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/с ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю в период с 18:00 1 июля до 18:00 2 июля», — предупредили в Министерстве региональной безопасности области.