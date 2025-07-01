Стихия начнет бушевать в ближайшие часы: для ярославцев выпустили предупреждение о погоде

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Гражданам стоит быть осторожнее

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11 комментариев
Над Ярославлем повисла черная туча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Над Ярославлем повисла черная туча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Над Ярославлем повисла черная туча

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во вторник, 1 июля жителей Ярославской области предупредили о резком ухудшении погоды. Ожидается гроза. Она может начаться в 18:00 1 июля и продолжиться до вечера следующего дня.

«В отдельных районах с ливнем, при грозе усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/с ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю в период с 18:00 1 июля до 18:00 2 июля», — предупредили в Министерстве региональной безопасности области.

Граждан призвали быть внимательнее и осторожнее, а также напомнили, телефон экстренных служб — 112.

«Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — добавили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Однако непогода настигла Ярославль раньше. Жители Фрунзенского района попали под дождь с градом. О грозах во второй половине недели ранее предупреждали синоптики центра «Фобос». Они приобретут локальный характер.

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Комментарии
11
Гость
51 минута
какое стабильное скрепное лето
Гость
30 минут
Льёт дождь уже четыре дня. Не просто льёт- как из ведра! И носа высунуть нельзя. Когда же снова солнца луч Прогонит это стадо туч И радость в души нам пошлёт? А дождь, негодник, льёт и льёт.
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