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Город «Размером с гречку»: в Ярославле прошел мощный дождь с градом. Видео

«Размером с гречку»: в Ярославле прошел мощный дождь с градом. Видео

Жители города поделились фото и видео с последствиями ненастья

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1 комментарий
В Ярославле прошел град | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле прошел град | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле прошел град

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле днем 1 июля прошел дождь с градом. Об этом сообщили жители Фрунзенского района города. Ненастье обрушилось на Суздальское шоссе.

«Дождь с крупным градом зарядил на Суздалке», — сообщили подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».

В комментариях жители города рассказали, что не все заметили непогоду.

«Блин, град не заметил в Крестах», — написал Мишаня.

«В Крестах это не Суздалка, на Суздалке в частном секторе был град, некрупный только», — уточнила Дарья Кирилова.

«На Кривова был сильный град», — написала Вера.

На Суздалке знатно поливало

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Жительница Ярославля Ирина рассказала, что град был не таким уж и крупным.

«Это что, крупный по-вашему? Размером с гречку», — написала она и проиллюстрировала свое высказывание фото.

Ледяные шарики, действительно, небольшие | Источник: Ирина, Жесть Ярославль / TelegramЛедяные шарики, действительно, небольшие | Источник: Ирина, Жесть Ярославль / Telegram

Ледяные шарики, действительно, небольшие

Источник:

Ирина, Жесть Ярославль / Telegram

Люди успели сделать фотографии, пока град не растаял | Источник: Ирина, Жесть Ярославль / TelegramЛюди успели сделать фотографии, пока град не растаял | Источник: Ирина, Жесть Ярославль / Telegram

Люди успели сделать фотографии, пока град не растаял

Источник:

Ирина, Жесть Ярославль / Telegram

Ранее синоптики рассказали, когда в Ярославскую область вернутся тепло и солнечная погода. Судя по всему, ярославцам придется терпеть дожди до выходных.

Тем временем сервис «Погода 76.RU» сообщает, что к вечеру 1 июля температура в Ярославле опустится до +15 градусов, сохранятся небольшие дожди.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Град Погода Дождь
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Гречка есть, осталась манна небесная
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