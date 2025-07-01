«Размером с гречку»: в Ярославле прошел мощный дождь с градом. Видео

В Ярославле прошел град Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле днем 1 июля прошел дождь с градом. Об этом сообщили жители Фрунзенского района города. Ненастье обрушилось на Суздальское шоссе.

«Дождь с крупным градом зарядил на Суздалке», — сообщили подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».

В комментариях жители города рассказали, что не все заметили непогоду.

«Блин, град не заметил в Крестах», — написал Мишаня.

«В Крестах это не Суздалка, на Суздалке в частном секторе был град, некрупный только», — уточнила Дарья Кирилова.

«На Кривова был сильный град», — написала Вера.

На Суздалке знатно поливало Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Жительница Ярославля Ирина рассказала, что град был не таким уж и крупным.

«Это что, крупный по-вашему? Размером с гречку», — написала она и проиллюстрировала свое высказывание фото.

Ледяные шарики, действительно, небольшие Источник: Ирина, Жесть Ярославль / Telegram

Люди успели сделать фотографии, пока град не растаял Источник: Ирина, Жесть Ярославль / Telegram

Ранее синоптики рассказали, когда в Ярославскую область вернутся тепло и солнечная погода. Судя по всему, ярославцам придется терпеть дожди до выходных.