«Размером с гречку»: в Ярославле прошел мощный дождь с градом. Видео

В Ярославле днем 1 июля прошел дождь с градом. Об этом сообщили жители Фрунзенского района города. Ненастье обрушилось на Суздальское шоссе.
«Дождь с крупным градом зарядил на Суздалке», — сообщили подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».
В комментариях жители города рассказали, что не все заметили непогоду.
«Блин, град не заметил в Крестах», — написал Мишаня.
«В Крестах это не Суздалка, на Суздалке в частном секторе был град, некрупный только», — уточнила Дарья Кирилова.
«На Кривова был сильный град», — написала Вера.
Жительница Ярославля Ирина рассказала, что град был не таким уж и крупным.
«Это что, крупный по-вашему? Размером с гречку», — написала она и проиллюстрировала свое высказывание фото.
Ранее синоптики рассказали, когда в Ярославскую область вернутся тепло и солнечная погода. Судя по всему, ярославцам придется терпеть дожди до выходных.
Тем временем сервис «Погода 76.RU» сообщает, что к вечеру 1 июля температура в Ярославле опустится до +15 градусов, сохранятся небольшие дожди.