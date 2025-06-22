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Стихия не дремлет: ярославцам сообщили о грядущих погодных изменениях

Стоит взять с собой зонт

4 455
2 комментария
В Ярославской области ожидается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ожидается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидается гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 июня в Ярославской области ожидается гроза. Начаться она может в ближайшие 1–3 часа. Об этом предупредили в Министерстве безопасности области. Непогода может сохраниться до вечера.

«Местами с ливнем, при грозе усиление юго — восточного ветра порывами 15 м/с», — добавили в Министерстве региональной безопасности.

Граждан призвали быть внимательнее и осторожнее. Также в министерстве уточнили — нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно, а телефон экстренных служб 112.

Ранее стала известна погода на ближайшие дни. Синоптики центра «Фобос» рассказали, что 22 июня, ожидается переменная облачность. Температура от +15 до +17 °С, при этом стоит ожидать слабый ветер.

Актуальная информация о погоде — на сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
2
Гость
22 июня, 19:55
Люблю дожди когда я дома. Когда на улицу идти - Домой вернуться тянет снова, Хоть мне уже не по пути.
Гость
22 июня, 21:35
Вар вар вар Варвара, хватит писать чушь
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