Стихия не дремлет: ярославцам сообщили о грядущих погодных изменениях

22 июня в Ярославской области ожидается гроза. Начаться она может в ближайшие 1–3 часа. Об этом предупредили в Министерстве безопасности области. Непогода может сохраниться до вечера.
«Местами с ливнем, при грозе усиление юго — восточного ветра порывами 15 м/с», — добавили в Министерстве региональной безопасности.
Граждан призвали быть внимательнее и осторожнее. Также в министерстве уточнили — нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно, а телефон экстренных служб 112.
Ранее стала известна погода на ближайшие дни. Синоптики центра «Фобос» рассказали, что 22 июня, ожидается переменная облачность. Температура от +15 до +17 °С, при этом стоит ожидать слабый ветер.
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