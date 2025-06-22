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Город «Пониженное давление»: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославле

«Пониженное давление»: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославле

Ожидается малооблачность

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4 комментария
Прогноз погоды в Ярославле на неделю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды в Ярославле на неделю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославле на неделю

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики центра «Фобос» рассказали жителям Ярославля прогноз погоды на ближайшие дни. В воскресенье, 22 июня, ожидается переменная облачность. Температура от +15 до +17 °С, при этом слабый ветер.

«Ближайшей ночью переменная облачность, температура +10… +12 °С. Атмосферное давление в пределах нормы», — сообщили в центре «Фобос».

Прогноз погоды на ближайшие дни

  • 23 июня в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью +10… +12 °С, днем +17… +19 °С, ветер слабый;

  • 24 июня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +8… +10 °С, днем +19… +21 °С, ветер южный, сильный, порывы до 10 м/с;

  • 25 июня в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +12.. +14 °С, днем +17… +19 °С, ветер юго-западный, сильный, порывы до 9 м/с;

  • 26 июня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +10… +12 °С, днем +15… +17 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • 27 июня в течение суток на фоне пониженного давления ожидается малооблачная погода. Ночью +8… +10 °С, днем +14… +16 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • 28 июня ожидается переменная облачность. Ночью +10… +12 °С, днем +14… +16 °С, ветер северный, умеренный.

Ранее ярославцев предупреждали об опасном природном явлении. Актуальная информация о погоде — на сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
4
Гость
22 июня, 13:15
Холодно
Гость
22 июня, 18:28
Половина июня потерялось где-то, И наверно на юг убежало лето.
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