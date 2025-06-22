«Пониженное давление»: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославле

Синоптики центра «Фобос» рассказали жителям Ярославля прогноз погоды на ближайшие дни. В воскресенье, 22 июня, ожидается переменная облачность. Температура от +15 до +17 °С, при этом слабый ветер.
«Ближайшей ночью переменная облачность, температура +10… +12 °С. Атмосферное давление в пределах нормы», — сообщили в центре «Фобос».
Прогноз погоды на ближайшие дни
23 июня в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью +10… +12 °С, днем +17… +19 °С, ветер слабый;
24 июня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +8… +10 °С, днем +19… +21 °С, ветер южный, сильный, порывы до 10 м/с;
25 июня в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +12.. +14 °С, днем +17… +19 °С, ветер юго-западный, сильный, порывы до 9 м/с;
26 июня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +10… +12 °С, днем +15… +17 °С, ветер северо-западный, умеренный;
27 июня в течение суток на фоне пониженного давления ожидается малооблачная погода. Ночью +8… +10 °С, днем +14… +16 °С, ветер северо-западный, умеренный;
28 июня ожидается переменная облачность. Ночью +10… +12 °С, днем +14… +16 °С, ветер северный, умеренный.
Ранее ярославцев предупреждали об опасном природном явлении. Актуальная информация о погоде — на сервисе «Погода 76.RU».