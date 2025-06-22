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«Люди должны быть вместе»: репортаж с единственной барахолки Ярославля. Видео

Кто, чем и почему здесь торгует

6 467
35 комментариев

Единственная барахолка в Ярославле находится в Брагине

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Елена Вахрушева / Городские медиа

Единственная барахолка Ярославля находится в Дзержинском районе, через дорогу от рынка. Пустующий пятачок земли торговцы облюбовали много лет назад. Торговля здесь стихийная — за места никто никому не платит. Продавцы самостоятельно выстраиваются в ряды и раскладывают на столиках или прямо на земле свой товар.

Приезжают рано утром, около четырех часов, чтобы занять место получше. Работают до обеда — пока есть покупатели.

Самый распространенный товар на барахолке — посуда и старая одежда. Есть и «экзотика» — антикварные вещи, советские деньги.

Многие продавцы признаются, что не умеют или не хотят пользоваться электронными площадками для продажи вещей. Говорят, что приходят сюда не только подзаработать, но и пообщаться.

— Нам нужно общение с людьми! Сейчас каждый сам по себе. А люди должны быть вместе, — объяснил один из торговцев.

Большая часть гуляющих по барахолке людей — просто любопытствующие, приходят поглазеть. Но есть и те, кто реально находит на блошином рынке что-то полезное.

— Здесь можно купить вещи, которые продавались в советские времена. А так как мы половину своих уже растеряли, можно докупить недостающие. Например, у нас осталось одна ложка. Здесь можно найти остальные пять. Мы здесь рядышком живем, удобно, — поделилась покупательница Елена.

Торговцы мечтают переехать в центр города, чтобы на барахолку было удобно добираться из всех районов. И даже обращались с такой просьбой в мэрию. Естественно, получили отказ.

Подробнее о ярославской барахолке читайте здесь.

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Комментарии
35
Гость
22 июня, 22:27
Щас погодите, заинтересуются платят ли они налоги с продаж. Наизнанку наверно выворачивает от того что люди копеечку мимо их кормана
Гость
22 июня, 20:28
Пусть торгуют, они не кому не мешают.
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