Деньги потратит инвестор: стало известно, что откроют в бывшем тубдиспансере в Ярославской области

В здании тубдиспансера в Рыбинске откроют филармонию Источник: Дмитрий Рудаков / Telegram











В Рыбинске Ярославской области в здании № 61 на улице Луначарского, в котором ранее располагались Карякинское училище и тубдиспансер, откроют филармонию. Соглашение об этом 4 июня подписали глава Рыбинска Дмитрий Рудаков и частный инвестор Михаил Рыбников, который в 2024 году приобрел объект.

«Михаил Константинович Рыбников заинтересован в сохранении архитектурного и градостроительного наследия, развитии города и его культурной составляющей. Согласно договору с Михаилом Константиновичем после завершения ремонтно-реставрационных работ бывшее училище Карякина на Луначарского будет передано Городскому филармоническому собранию. Здание располагается в самом сердце города и выходит на Карякинский сад. Филармония здесь — отличное решение», — отметил Дмитрий Рудаков.

Здание является объектом культурного наследия местного значения. Новый собственник должен провести ремонтно-реставрационные работы, опираясь на санитарные требования, и при этом с сохранением значимых архитектурных элементов. По словам Дмитрия Рудакова современные технологии позволяют сделать такие объекты безопасными.

Зданию более 120 лет, изначально здесь располагалось училище Источник: Дмитрий Рудаков / Telegram











Здание было построено в 1903 году купцом Василием Карякиным на собственные деньги как училище. Осенью 1914 года здание обустроили под госпиталь для раненых на фронтах Первой мировой войны. Позже в нем располагалась общеобразовательная школа. А в период Великой Отечественной войны снова госпиталь. После войны медицинское назначение здания сохранилось — в нем находился стационар Рыбинского туберкулезного диспансера. Решение о закрытии диспансера в этом месте было принято в 2022 году. Тогда за это выступали местные жители. Позже, в 2024 году, объект был продан Михаилу Рыбникову за 56,9 миллиона рублей.

Капитальный ремонт и реставрацию планируется завершить в течение трех лет.

Ремонт должен завершиться через три года Источник: Дмитрий Рудаков / Telegram











Дмитрий Рудаков добавил, что этот же инвестор сейчас проводит восстановление «Румянцевского квартала» — комплекса сохранившихся деревянных зданий на улице Румянцевской. Здесь планируется открытие культурно-просветительского пространства.

Михаил Рыбников является генеральным директором, членом правления и членом совета директоров столичного ПАО «ФосАгро», которое занимается производством удобрений. Известно, что он родился в 1975 году, окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, имеет степень магистра экономики. На предприятиях группы «ФосАгро» работает с 1998 года, прошел путь от руководителя финансовыми и экономическими блоками до генерального директора. По данным сервиса «Контур.Фокус», прибыль предприятия в 2024 году составила 74,7 млрд. рублей. Приобретением зданий в Рыбинске он занимался как частный инвестор.