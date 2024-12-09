Скупал здания в Нью-Йорке, теперь взялся за Рыбинск: кто стал владельцем известной ярославской усадьбы

Бизнесмен Дмитрий Разумов выкупил усадьбу в центре Рыбинска Ярославской области. Историческое здание ушло с торгов за 37 миллионов 839 тысяч рублей. Ранее объект на улице Крестовой, 84 находился в собственности города.
Усадьбу с сохранившейся лепниной и внутренними убранствами выставили на продажу 18 октября 2024 года с начальной ценой в 28 миллионов рублей. В ходе торгов итоговая стоимость увеличилась. Нового владельца определили 22 ноября.
Что известно о бизнесмене — рассказываем в этом материале.
«Усадьба Наумова» XIX–XX веков постройки включает три объекта: основное здание (иначе — «Главный дом»), флигель и амбар. Общая площадь — 1197,5 квадратного метра. До 2013 года в здании располагалась библиотека имени Энгельса, которую «переселили» из-за аварийного состояния дома. В 2014 году объект был передан частнику. Он должен был отреставрировать усадьбу, но работы так и не завершили. В 2023 году недвижимость вернули в собственность города. Осенью 2024-го было принято решение продать объект на торгах.
Имя нового собственника указано на сайте «ГИС Торги». Как уточняется в проекте договора, на владельца ляжет обязанность по содержанию и восстановлению здания. В частности, придется соблюдать правила о размещении рекламы на фасаде.
Что известно о новом собственнике
Предприниматель Дмитрий Разумов на слуху у многих. Кто-то может знать его, как одного из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России. С 2007 года он работает гендиректором частного инвестиционного фонда «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова. По данным журнала Forbes за 2016 год, вознаграждение Разумова за год работы в компании могло достигать 10 миллионов долларов.
С 2010 по 2020 годы он работал с недвижимостью в Нью-Йорке. Как поделился Дмитрий в интервью Forbes, там он занимался строительством спортивных арен, а также скупал исторические здания и давал им вторую жизнь. К примеру, в 2015 году компания Михаила Прохорова Brooklyn Sports & Entertainment (BSE) c партнерами, где также работал Дмитрий, приобрела старейший ночной клуб в центре Нью-Йорка и кинотеатр в Бруклине. Обе площадки работают после реставрации.
«Симпатичное комьюнити»
С 2016-го Дмитрий Разумов ведет собственные проекты в России. Он приложил руку к созданию облика современного Суздаля, в центре которого открылись рестораны, гостиницы и культурные пространства.
— Я впервые приехал сюда зимой 2016 года, заселился в какой-то довольно неатмосферный отель и отправился на прогулку по окрестностям с Ермолаем Солженицыным (сын писателя Александра Солженицына, бизнесмен. — Прим. ред.), к тому моменту уже местным жителем. И я сразу же уловил гений места: понял, что не только хочу здесь жить, но и должен сделать для города что-то полезное. На тот момент в Суздале уже сформировалось симпатичное комьюнити — Ермолай, Вадим Дымов (владелец производства мясных изделий, ресторатор, основатель суздальской фабрики «Дымов Керамика». — Прим. ред.), Алексей Поляков (банкир. — Прим. ред.), все общались, ходили друг к другу в гости, — поделился Дмитрий Разумов в интервью журнала «Собака.ru».
В Суздале Дмитрий стал идеологом проекта «МИРА центр», в который входят концертный зал, выставочная площадка и магазин-кофейня, галерея «Ларец». Для начала работы «Ларца» два года назад отреставрировали избу XIX века. В планах у команды «МИРА центр» создание девяти культурных объектов в Суздале и окрестностях.
Дмитрий Разумов также занимался реставрацией торговой лавки XIX века в центре Суздаля, где разместилась штаб-квартира «МИРА центра», и запустил проект «Закрытый сад», идея которого заключается в размещении в старинных домах небольших отелей.
В 2022-м власти Владимирской области сообщали о сотрудничестве с меценатом при подготовке празднования 1000-летия Суздаля.
Подробнее о бизнесах Дмитрия Разумова
В марте 2021 года Дмитрий Разумов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Суздале Владимирской области. Виды деятельности ИП — покупка, продажа и аренда недвижимости, а также аренда и лизинг сельскохозяйственных машин.
Бизнесмен Разумов также числится учредителем или участником в 11 компаниях. В их числе организации в категории гостиничного бизнеса — «Закрытый Сад», «Экоресурс — Инвест», «Проект 42», производство стройматериалов из пластмассы «Егорьевский Завод Авто-Технических Изделий», организации по аренде, покупке и продаже недвижимого имущества — «Горкипарк», «Подмосковная недвижимость» и др.
С 2020 по 2021 год Дмитрий Разумов владел АНО «Мира Центр Развития Культуры». Компания занимается организацией и проведением культурных мероприятий, фестивалей искусств, премий и образовательных программ. Еженедельно в стенах культурного центра проводятся музыкальные вечера, спектакли и экскурсии. Стоимость билетов на мероприятия в АНО «Мира» варьируется от 300 до 2000 рублей.
Что касается купленной недвижимости в Рыбинске Ярославской области, то в местной администрации в разговоре с 76.RU уточнили, что пока нет точной информации о планах реконструкции усадьбы. Городские власти отметили, что доверяют новому собственнику, и считают, что на него можно положиться.