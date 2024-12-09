Скупал здания в Нью-Йорке, теперь взялся за Рыбинск: кто стал владельцем известной ярославской усадьбы

В марте 2021 года Дмитрий Разумов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Суздале Владимирской области. Виды деятельности ИП — покупка, продажа и аренда недвижимости, а также аренда и лизинг сельскохозяйственных машин.

Бизнесмен Разумов также числится учредителем или участником в 11 компаниях. В их числе организации в категории гостиничного бизнеса — «Закрытый Сад», «Экоресурс — Инвест», «Проект 42», производство стройматериалов из пластмассы «Егорьевский Завод Авто-Технических Изделий», организации по аренде, покупке и продаже недвижимого имущества — «Горкипарк», «Подмосковная недвижимость» и др.

С 2020 по 2021 год Дмитрий Разумов владел АНО «Мира Центр Развития Культуры». Компания занимается организацией и проведением культурных мероприятий, фестивалей искусств, премий и образовательных программ. Еженедельно в стенах культурного центра проводятся музыкальные вечера, спектакли и экскурсии. Стоимость билетов на мероприятия в АНО «Мира» варьируется от 300 до 2000 рублей.