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Город Ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды

Ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды

Когда обрушится гроза

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3 комментария
В Ярославской области ожидаются дожди | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области ожидаются дожди | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области ожидаются дожди

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

19 мая жителей Ярославской области предупредили о приближающейся грозе. Погода может испортиться в течение дня. В отдельных районах ожидаются ливни.

«При грозе шквалистое усиление ветра порывами 15 м/с ожидаются местами по Ярославской области и г. Ярославлю в ближайшие 1–3 часа, с сохранением до конца суток 19 мая», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Из-за ухудшения погоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

«Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренной службы 112», — дополнили в областном Министерстве.

Из-за влажности в районах города жители стали встречать змей. В Ярославле заметили, как уж поедает добычу.

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Комментарии
3
Гость
27 минут
Она уже испортилась
Гость
25 минут
Даже сломанные часы два раза в день правильное время показывают. Если обещать грозу каждый день, то однажды сбудется. И всё же хотелось бы не неё посмотреть.
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