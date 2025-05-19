Ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды

19 мая жителей Ярославской области предупредили о приближающейся грозе. Погода может испортиться в течение дня. В отдельных районах ожидаются ливни.
«При грозе шквалистое усиление ветра порывами 15 м/с ожидаются местами по Ярославской области и г. Ярославлю в ближайшие 1–3 часа, с сохранением до конца суток 19 мая», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.
Из-за ухудшения погоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации.
«Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренной службы 112», — дополнили в областном Министерстве.
Из-за влажности в районах города жители стали встречать змей. В Ярославле заметили, как уж поедает добычу.